Reuters сообщил о тайных встречах России и США в Швейцарии

В Швейцарии якобы прошли «неофициальные тайные встречи» представителей России и США, посвященных конфликту на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Представители США и России тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы для неофициальных переговоров о конфликте на Украине», — говорится в материале агентства. Там добавили, что якобы в последние месяцы прошли несколько «тайных переговоров», о которых известно, что участники не являются государственными служащими, но имеют дипломатический опыт.
Эти встречи, по словам авторов материала, можно рассматривать как «побочный канал» коммуникации в период после выборов президента США в ноябре 2024 года. Одна из таких встреч состоялась в Женеве на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно опровергал факт проведения каких-либо неофициальных переговоров между Россией и США.
В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между США и Россией, на которых обсуждались двусторонние отношения и способы разрешения конфликта на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров после встречи заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского надо урезонить. Политолог Дмитрий Саймс подчеркнул, что главной целью переговоров было восстановление диалога между странами, а не обсуждение украинской темы, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.