После смерти новорожденного в клинике Челябинска возбудили дело

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Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего Фото:

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного в роддоме ЮУГМУ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следствие даст оценку действиям врачей и медицинского персонала», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

На медиков пожаловалась мать погибшего ребенка. По ее словам, роды прошли без осложнений. Но сразу после появления на свет медики заметили синеву у ребенка. Его направили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. По итогу состояние младенца ухудшилось, и утром стало известно о его смерти. Врачи объяснили случившееся наличием у новорожденного тотальной двусторонней пневмонии.

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В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного в роддоме ЮУГМУ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следствие даст оценку действиям врачей и медицинского персонала», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. На медиков пожаловалась мать погибшего ребенка. По ее словам, роды прошли без осложнений. Но сразу после появления на свет медики заметили синеву у ребенка. Его направили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. По итогу состояние младенца ухудшилось, и утром стало известно о его смерти. Врачи объяснили случившееся наличием у новорожденного тотальной двусторонней пневмонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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