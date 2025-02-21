После смерти новорожденного в клинике Челябинска возбудили дело

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного в роддоме ЮУГМУ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следствие даст оценку действиям врачей и медицинского персонала», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
На медиков пожаловалась мать погибшего ребенка. По ее словам, роды прошли без осложнений. Но сразу после появления на свет медики заметили синеву у ребенка. Его направили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. По итогу состояние младенца ухудшилось, и утром стало известно о его смерти. Врачи объяснили случившееся наличием у новорожденного тотальной двусторонней пневмонии.
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