Стало известно, сколько в Перми можно заработать на сдаче жилья

Сдавая квартиру в посуточную аренду в Перми, можно заработать в среднем 68,8 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики Авито Путешествий за 2024 год.
«В Перми средний доход от сдачи недвижимости в посуточную аренду в месяц составляет 68 800 рублей. Наибольший спрос среди путешественников традиционно приходится на студии, однокомнатные и двухкомнатные объекты, однако заработать можно и на сдаче в посуточную аренду многокомнатных квартир», — говорится в исследовании.
Пермь находится на 14 месте в списке городов-миллионников, где исследовалась стоимость аренды. Больше всего заработает владелец недвижимости в Санкт — Петербурге: в среднем 217 600 рублей. Меньше всего заработает хозяин квартиры в Челябинске — 61 600 рублей.
При расчетах учитывалась загруженность квартиры в 22 дня. При этом не учитывалась расходная часть арендодателей: клининг, услуги прачечной, коммунальные услуги, расходные материалы и прочее.
Ранее URA.RU сообщало, что на рынке долгосрочной аренды квартир в Перми наблюдается сезонное снижение цен. Это произошло за счет ограниченного спроса в период январских каникул.
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