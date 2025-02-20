20 февраля 2025

Стало известно, сколько в Перми можно заработать на сдаче жилья

В Перми на сдаче в аренду квартиры можно заработать 68 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь находится на 14 месте в списке мегаполисов по стоимости аренды квартир
Пермь находится на 14 месте в списке мегаполисов по стоимости аренды квартир Фото:

Сдавая квартиру в посуточную аренду в Перми, можно заработать в среднем 68,8 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики Авито Путешествий за 2024 год.

«В Перми средний доход от сдачи недвижимости в посуточную аренду в месяц составляет 68 800 рублей. Наибольший спрос среди путешественников традиционно приходится на студии, однокомнатные и двухкомнатные объекты, однако заработать можно и на сдаче в посуточную аренду многокомнатных квартир», — говорится в исследовании.

Пермь находится на 14 месте в списке городов-миллионников, где исследовалась стоимость аренды. Больше всего заработает владелец недвижимости в Санкт — Петербурге: в среднем 217 600 рублей. Меньше всего заработает хозяин квартиры в Челябинске — 61 600 рублей.

При расчетах учитывалась загруженность квартиры в 22 дня. При этом не учитывалась расходная часть арендодателей: клининг, услуги прачечной, коммунальные услуги, расходные материалы и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что на рынке долгосрочной аренды квартир в Перми наблюдается сезонное снижение цен. Это произошло за счет ограниченного спроса в период январских каникул.

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Сдавая квартиру в посуточную аренду в Перми, можно заработать в среднем 68,8 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики Авито Путешествий за 2024 год. «В Перми средний доход от сдачи недвижимости в посуточную аренду в месяц составляет 68 800 рублей. Наибольший спрос среди путешественников традиционно приходится на студии, однокомнатные и двухкомнатные объекты, однако заработать можно и на сдаче в посуточную аренду многокомнатных квартир», — говорится в исследовании. Пермь находится на 14 месте в списке городов-миллионников, где исследовалась стоимость аренды. Больше всего заработает владелец недвижимости в Санкт — Петербурге: в среднем 217 600 рублей. Меньше всего заработает хозяин квартиры в Челябинске — 61 600 рублей. При расчетах учитывалась загруженность квартиры в 22 дня. При этом не учитывалась расходная часть арендодателей: клининг, услуги прачечной, коммунальные услуги, расходные материалы и прочее. Ранее URA.RU сообщало, что на рынке долгосрочной аренды квартир в Перми наблюдается сезонное снижение цен. Это произошло за счет ограниченного спроса в период январских каникул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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