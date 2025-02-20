20 февраля 2025

Из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Египет

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Билеты на рейсы в Египет будут продавать в рамках пакетных туров
Билеты на рейсы в Египет будут продавать в рамках пакетных туров Фото:

Из Тюмени запустят дополнительные самолеты в Египет. Рейсы будет выполнять новая авиакомпания Almasria Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Almasria Airlines будет обслуживать маршрут Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Улететь в Египет тюменцы смогут примерно раз в 10 дней», — рассказали в пресс-службе авиагавани.

Билеты на эти рейсы будут продаваться в рамках пакетных туров. Помимо Almasria Airlines из Тюмени прямые перелеты осуществляет компания Azur Air.

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Из Тюмени запустят дополнительные самолеты в Египет. Рейсы будет выполнять новая авиакомпания Almasria Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Almasria Airlines будет обслуживать маршрут Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Улететь в Египет тюменцы смогут примерно раз в 10 дней», — рассказали в пресс-службе авиагавани. Билеты на эти рейсы будут продаваться в рамках пакетных туров. Помимо Almasria Airlines из Тюмени прямые перелеты осуществляет компания Azur Air.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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