Из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Египет

Билеты на рейсы в Египет будут продавать в рамках пакетных туров
Из Тюмени запустят дополнительные самолеты в Египет. Рейсы будет выполнять новая авиакомпания Almasria Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.
«Almasria Airlines будет обслуживать маршрут Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Улететь в Египет тюменцы смогут примерно раз в 10 дней», — рассказали в пресс-службе авиагавани.
Билеты на эти рейсы будут продаваться в рамках пакетных туров. Помимо Almasria Airlines из Тюмени прямые перелеты осуществляет компания Azur Air.
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