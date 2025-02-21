В Каменске-Уральском подростки истязали двух девушек на автомойке. Фото

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Девушек избивали несколько часов подряд Фото:

В Каменске-Уральском банда из трех молодых парней несколько часов жестоко избила двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, на автомойке. Обидчики не выпускали жертв наружу, забивая их ногами и руками, а также издеваясь над ними. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«3 января 2025 года в период с 19:00 до 23:59 молодые люди, действуя группой лиц, находясь в помещении автомойки по улице Карла Маркса, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, причинив потерпевшим физическую боль и телесные повреждения», — пояснили в ведомстве. Что стало причиной нападения, не уточняется.

Под уголовное дело попали местные жители 2004-го, 2008-го и 2007-го года рождения. Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов провел разъяснительную беседу с троицей. «По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пояснили правоохранители.

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В Каменске-Уральском банда из трех молодых парней несколько часов жестоко избила двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, на автомойке. Обидчики не выпускали жертв наружу, забивая их ногами и руками, а также издеваясь над ними. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «3 января 2025 года в период с 19:00 до 23:59 молодые люди, действуя группой лиц, находясь в помещении автомойки по улице Карла Маркса, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, причинив потерпевшим физическую боль и телесные повреждения», — пояснили в ведомстве. Что стало причиной нападения, не уточняется. Под уголовное дело попали местные жители 2004-го, 2008-го и 2007-го года рождения. Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов провел разъяснительную беседу с троицей. «По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пояснили правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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