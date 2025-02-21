В Челябинской области резко упали темпы строительства жилья

В Челябинской области в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 ввод жилья сократился на 17,8%. При этом январе 2025 года в регионе построили 239,2 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в Челябинскстате.
«В Челябинской области в январе 2025 года было введено в эксплуатацию 239,2 тысяч квадратных метров жилья. Это на 17,8% меньше по сравнению с январем прошлого года. Объем жилищного строительства вырос на 7,5% по сравнению с декабрем 2024 года», — сообщили в ведомстве.
Как отмечают в Челябинскстате, больше всего в регионе в январе было построено частных домов. Индивидуальное жилищное строительство составило 88% от общего объема жилья.
Девелоперы в январе 2025 года построили и сдали в эксплуатацию 29,3 тысяч квадратных метров жилья. Это в три раза меньше по сравнению с прошлым годом. В январе 2024 года в Челябинской области было введено 92,5 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах.
По итогам 2024 года Челябинская область оказалась на третьем месте среди регионов УрФО по вводу жилья в эксплуатацию — строители сдали более 1,98 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.
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