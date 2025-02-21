В Мурино зарезали мужчину, ранее его знакомая безрезультатно просила о помощи

Ночью из одного из жилых домов Мурино выбежала девушка, обернутая в полотенце, и начала просить о помощи, никто из соседей не отреагировал. Спустя несколько минут погиб мужчина, с которым она была знакома. Подробностями делится «78.ру».
«Все произошло минувшей ночью в доме на Шоссе в Лаврики. В районе трех часов из квартиры на 13-м этаже выбежала девушка в одном полотенце и попросила о помощи», — пишет telegram-канал «78.ру». Местные жители не обратили внимания на поведение девушки, так как это не первый такой случай, по их словам девушка употребляет наркотические вещества.
Через некоторое время после происшествия с девушкой, из той же квартиры вышел мужчина в крови. Он обратился к одному из соседей с просьбой вызвать скорую помощь. К сожалению, несмотря на быстрое реагирование медицинских служб, 27-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений. Полиция работает над установлением всех обстоятельств произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.