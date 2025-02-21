В Мурино зарезали мужчину, ранее его знакомая безрезультатно просила о помощи

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Местные жители не обратили внимания на поведение девушки, так как это не первый такой случай
Местные жители не обратили внимания на поведение девушки, так как это не первый такой случай Фото:

Ночью из одного из жилых домов Мурино выбежала девушка, обернутая в полотенце, и начала просить о помощи, никто из соседей не отреагировал. Спустя несколько минут погиб мужчина, с которым она была знакома. Подробностями делится «78.ру».

«Все произошло минувшей ночью в доме на Шоссе в Лаврики. В районе трех часов из квартиры на 13-м этаже выбежала девушка в одном полотенце и попросила о помощи», — пишет telegram-канал «78.ру». Местные жители не обратили внимания на поведение девушки, так как это не первый такой случай, по их словам девушка употребляет наркотические вещества.

Через некоторое время после происшествия с девушкой, из той же квартиры вышел мужчина в крови. Он обратился к одному из соседей с просьбой вызвать скорую помощь. К сожалению, несмотря на быстрое реагирование медицинских служб, 27-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений. Полиция работает над установлением всех обстоятельств произошедшего.

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Ночью из одного из жилых домов Мурино выбежала девушка, обернутая в полотенце, и начала просить о помощи, никто из соседей не отреагировал. Спустя несколько минут погиб мужчина, с которым она была знакома. Подробностями делится «78.ру». «Все произошло минувшей ночью в доме на Шоссе в Лаврики. В районе трех часов из квартиры на 13-м этаже выбежала девушка в одном полотенце и попросила о помощи», — пишет telegram-канал «78.ру». Местные жители не обратили внимания на поведение девушки, так как это не первый такой случай, по их словам девушка употребляет наркотические вещества. Через некоторое время после происшествия с девушкой, из той же квартиры вышел мужчина в крови. Он обратился к одному из соседей с просьбой вызвать скорую помощь. К сожалению, несмотря на быстрое реагирование медицинских служб, 27-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений. Полиция работает над установлением всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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