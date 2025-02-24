24 февраля 2025

Парламент ЯНАО утвердил на 10 лет новую схему избирательных округов

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Новая схема утверждена на 10 лет, архивное фот
Новая схема утверждена на 10 лет, архивное фот Фото:

Депутаты заксобрания ЯНАО утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. Обновление связано с изменением численности избирателей, зарегистрированных в округе.

«Схема сформирована на основе данных о численности избирателей, зарегистрированных в округе на 1 января 2025 года, и прошедших на Ямале административно-территориальных преобразований населенных пунктов», — передает пресс-служба окружного законодательного собрания в своем telegram-канале. Как сообщают в пояснении закона, утверждение схемы — часть подготовки к выборам в заксобрание ЯНАО в сентябре 2025 года.

Утверждение новой схемы одномандатных избирательных округов должно произойти не позже чем за 20 дней до окончания действия текущей схемы, которое наступит в марте 2025 года. Согласно новому проекту, количество одномандатных избирательных округов составит 11, как и в действующей схеме.

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Депутаты заксобрания ЯНАО утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. Обновление связано с изменением численности избирателей, зарегистрированных в округе. «Схема сформирована на основе данных о численности избирателей, зарегистрированных в округе на 1 января 2025 года, и прошедших на Ямале административно-территориальных преобразований населенных пунктов», — передает пресс-служба окружного законодательного собрания в своем telegram-канале. Как сообщают в пояснении закона, утверждение схемы — часть подготовки к выборам в заксобрание ЯНАО в сентябре 2025 года. Утверждение новой схемы одномандатных избирательных округов должно произойти не позже чем за 20 дней до окончания действия текущей схемы, которое наступит в марте 2025 года. Согласно новому проекту, количество одномандатных избирательных округов составит 11, как и в действующей схеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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