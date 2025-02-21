В зоне СВО задержана юрист экс-губернатора Дубровского Краснихина

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Следствие продолжает работу по людям Бориса Дубровского (на фото)
Следствие продолжает работу по людям Бориса Дубровского (на фото) Фото:

Сотрудники следственного органа, занимающегося расследованием дела в отношении главы челябинского миндора Алексея Нечаева, нашли одного из фигурантов дела на СВО. Им стала юрист Екатерина Краснихина, работавшая юристом у экс-губернатора Бориса Дубровского. В момент задержания она выполняла гуманитарную миссию на СВО, сообщает в социальных сетях адвокат Александр Лебедев.

«Задержана Краснихина Екатерина Николаевна. Ее обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области в 2015–2017 годах. В момент задержания она находилась в Донецке с гуманитарной миссией», — сообщил в своем telegram-канале Лебедев.

По словам адвоката, ранее Краснихина уже проходила по аналогичным уголовным делам. Тогда ей удалось доказать свою невиновность.

Краснихина известна тем, что оказывала юридические услуги семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В том числе после его отъезда за границу.

Ранее соучредитель фирмы «Лидер плюс» Екатерина Краснихина вместе с Вильшенко-младшим фигурировала в уголовном деле о растрате 139,9 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш», которая с 2014 года принадлежала Артему Чайке, сыну экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки. Гендиректором ООО «Лидер плюс» был Геннадий Вильшенко, экс-начальник отдела ФСБ в Златоусте. Его также опрашивали после задержания Нечаева и ряда топ-менеджеров дорожных компаний.

По версии силовиков, Вильшенко-младший задумал хищение собственности «Бердяуша» не позднее июня 2010 года. По его поручению Краснихина готовила фиктивные договоры с фирмами-однодневками. Ее задержали, потом перевели под домашний арест, а уголовное дело в итоге развалилось: Сергей Вильшенко уехал в Великобританию, где и проживает до сих пор.

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Сотрудники следственного органа, занимающегося расследованием дела в отношении главы челябинского миндора Алексея Нечаева, нашли одного из фигурантов дела на СВО. Им стала юрист Екатерина Краснихина, работавшая юристом у экс-губернатора Бориса Дубровского. В момент задержания она выполняла гуманитарную миссию на СВО, сообщает в социальных сетях адвокат Александр Лебедев. «Задержана Краснихина Екатерина Николаевна. Ее обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области в 2015–2017 годах. В момент задержания она находилась в Донецке с гуманитарной миссией», — сообщил в своем telegram-канале Лебедев. По словам адвоката, ранее Краснихина уже проходила по аналогичным уголовным делам. Тогда ей удалось доказать свою невиновность. Краснихина известна тем, что оказывала юридические услуги семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В том числе после его отъезда за границу. Ранее соучредитель фирмы «Лидер плюс» Екатерина Краснихина вместе с Вильшенко-младшим фигурировала в уголовном деле о растрате 139,9 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш», которая с 2014 года принадлежала Артему Чайке, сыну экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки. Гендиректором ООО «Лидер плюс» был Геннадий Вильшенко, экс-начальник отдела ФСБ в Златоусте. Его также опрашивали после задержания Нечаева и ряда топ-менеджеров дорожных компаний. По версии силовиков, Вильшенко-младший задумал хищение собственности «Бердяуша» не позднее июня 2010 года. По его поручению Краснихина готовила фиктивные договоры с фирмами-однодневками. Ее задержали, потом перевели под домашний арест, а уголовное дело в итоге развалилось: Сергей Вильшенко уехал в Великобританию, где и проживает до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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