В зоне СВО задержана юрист экс-губернатора Дубровского Краснихина

Сотрудники следственного органа, занимающегося расследованием дела в отношении главы челябинского миндора Алексея Нечаева, нашли одного из фигурантов дела на СВО. Им стала юрист Екатерина Краснихина, работавшая юристом у экс-губернатора Бориса Дубровского. В момент задержания она выполняла гуманитарную миссию на СВО, сообщает в социальных сетях адвокат Александр Лебедев.
«Задержана Краснихина Екатерина Николаевна. Ее обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области в 2015–2017 годах. В момент задержания она находилась в Донецке с гуманитарной миссией», — сообщил в своем telegram-канале Лебедев.
По словам адвоката, ранее Краснихина уже проходила по аналогичным уголовным делам. Тогда ей удалось доказать свою невиновность.
Краснихина известна тем, что оказывала юридические услуги семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В том числе после его отъезда за границу.
Ранее соучредитель фирмы «Лидер плюс» Екатерина Краснихина вместе с Вильшенко-младшим фигурировала в уголовном деле о растрате 139,9 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш», которая с 2014 года принадлежала Артему Чайке, сыну экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки. Гендиректором ООО «Лидер плюс» был Геннадий Вильшенко, экс-начальник отдела ФСБ в Златоусте. Его также опрашивали после задержания Нечаева и ряда топ-менеджеров дорожных компаний.
По версии силовиков, Вильшенко-младший задумал хищение собственности «Бердяуша» не позднее июня 2010 года. По его поручению Краснихина готовила фиктивные договоры с фирмами-однодневками. Ее задержали, потом перевели под домашний арест, а уголовное дело в итоге развалилось: Сергей Вильшенко уехал в Великобританию, где и проживает до сих пор.
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