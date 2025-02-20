20 февраля 2025

В Перми закрыли опасную столовую и «Шаурму №1»

В Перми приставы опечатали столовую и кафе «Шаурма №1» из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение кафе «Шаурма №1» опечатано почти на два месяца
Помещение кафе «Шаурма №1» опечатано почти на два месяца Фото:

В Свердловском районе Перми приставы закрыли две точки общепита. Это столовая возле центрального автовокзала и кафе «Шаурма №1» в микрорайоне Южный. Мера временная и связана с антисанитарией внутри заведений.

«В ходе проверки установлено, что в кафе „Шаурма №1“ на улице Запорожская, 196, прием продукции осуществлялся без маркировок. На предприятии не соблюдались условия хранения полуфабрикатов, отсутствовали мойки», — сообщает сайт ГУФССП РФ по Пермскому краю.

Аналогичные нарушения норм СанПин были и в столовой на улице Революции, 68. Там в одной локации располагался туалет для персонала и место для приготовления пищи. А одежда и личные вещи персонала и вовсе хранились в обеденной зоне. Суд признал владельцев заведений виновными в административном правонарушении. Помещение кафе «Шаурма №1» опечатано на 50 суток, а столовой — на 70 суток.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк отсудил более 100 тысяч рублей у кафе за отравление шаурмой. У мужчины обнаружили сальмонеллез. Сначала он хотел потребовать с кафе 200 тысяч рублей, но суд снизил сумму компенсации.

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В Свердловском районе Перми приставы закрыли две точки общепита. Это столовая возле центрального автовокзала и кафе «Шаурма №1» в микрорайоне Южный. Мера временная и связана с антисанитарией внутри заведений. «В ходе проверки установлено, что в кафе „Шаурма №1“ на улице Запорожская, 196, прием продукции осуществлялся без маркировок. На предприятии не соблюдались условия хранения полуфабрикатов, отсутствовали мойки», — сообщает сайт ГУФССП РФ по Пермскому краю. Аналогичные нарушения норм СанПин были и в столовой на улице Революции, 68. Там в одной локации располагался туалет для персонала и место для приготовления пищи. А одежда и личные вещи персонала и вовсе хранились в обеденной зоне. Суд признал владельцев заведений виновными в административном правонарушении. Помещение кафе «Шаурма №1» опечатано на 50 суток, а столовой — на 70 суток. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк отсудил более 100 тысяч рублей у кафе за отравление шаурмой. У мужчины обнаружили сальмонеллез. Сначала он хотел потребовать с кафе 200 тысяч рублей, но суд снизил сумму компенсации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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