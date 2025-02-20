В Перми закрыли опасную столовую и «Шаурму №1»

В Свердловском районе Перми приставы закрыли две точки общепита. Это столовая возле центрального автовокзала и кафе «Шаурма №1» в микрорайоне Южный. Мера временная и связана с антисанитарией внутри заведений.
«В ходе проверки установлено, что в кафе „Шаурма №1“ на улице Запорожская, 196, прием продукции осуществлялся без маркировок. На предприятии не соблюдались условия хранения полуфабрикатов, отсутствовали мойки», — сообщает сайт ГУФССП РФ по Пермскому краю.
Аналогичные нарушения норм СанПин были и в столовой на улице Революции, 68. Там в одной локации располагался туалет для персонала и место для приготовления пищи. А одежда и личные вещи персонала и вовсе хранились в обеденной зоне. Суд признал владельцев заведений виновными в административном правонарушении. Помещение кафе «Шаурма №1» опечатано на 50 суток, а столовой — на 70 суток.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк отсудил более 100 тысяч рублей у кафе за отравление шаурмой. У мужчины обнаружили сальмонеллез. Сначала он хотел потребовать с кафе 200 тысяч рублей, но суд снизил сумму компенсации.
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