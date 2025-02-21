В курганских магазинах продавали фальшивые консервы из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В магазинах продавали фальшивые консервы с сайрой
В магазинах продавали фальшивые консервы с сайрой Фото:

В торговых точках Курганской области продавали фальсифицированные консервы из сайры. Более полутора тонн такой продукции были завезены из Москвы. Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«В адрес трех организаций в Курганской области в 2024-2025 годах поступало 1620 кг консерв от компании „Русский рыбный мир“ из Москвы. По результатам лабораторных исследований, в продукции был установлен факт подмены вида сырья, указанного на маркировке. Фальсифицированные консервы подлежат изъятию из обращения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

 Фальсификация была выявлена в продукции «Натуральные рыбные консервы стерилизованные с добавлением масла из сардины тихоокеанской — имитация сайры ТМ „Сайра Приморская“». Исследования проведили в испытательной лаборатории ФГБУ «НЦБРСП». Специалисты Россельхознадзора отметили, что консервы, должны были отображать компоненты, входящие в состав продукции и не подменять ее название. «Указание изготовителем на то, что название выдуманное, лишь подтверждает использование ложного названия рыбы, а этикетка не соответствует критериям ясности и точности», — подчеркнули в ведомстве. 

Ранее URA.RU писало, что в курганском магазине продавали красную икру с глистами. Одну из банок с неприятным сюрпризом была куплена горожанкой в торговой точке «Рыбная база». Бизнесмену за продажу опасной икры выдали предостережение, с недобросовестным производителем икры ООО «Невод» предстоит разбирательство. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В торговых точках Курганской области продавали фальсифицированные консервы из сайры. Более полутора тонн такой продукции были завезены из Москвы. Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «В адрес трех организаций в Курганской области в 2024-2025 годах поступало 1620 кг консерв от компании „Русский рыбный мир“ из Москвы. По результатам лабораторных исследований, в продукции был установлен факт подмены вида сырья, указанного на маркировке. Фальсифицированные консервы подлежат изъятию из обращения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.   Фальсификация была выявлена в продукции «Натуральные рыбные консервы стерилизованные с добавлением масла из сардины тихоокеанской — имитация сайры ТМ „Сайра Приморская“». Исследования проведили в испытательной лаборатории ФГБУ «НЦБРСП». Специалисты Россельхознадзора отметили, что консервы, должны были отображать компоненты, входящие в состав продукции и не подменять ее название. «Указание изготовителем на то, что название выдуманное, лишь подтверждает использование ложного названия рыбы, а этикетка не соответствует критериям ясности и точности», — подчеркнули в ведомстве.  Ранее URA.RU писало, что в курганском магазине продавали красную икру с глистами. Одну из банок с неприятным сюрпризом была куплена горожанкой в торговой точке «Рыбная база». Бизнесмену за продажу опасной икры выдали предостережение, с недобросовестным производителем икры ООО «Невод» предстоит разбирательство. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...