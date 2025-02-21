Более 500 тонн поддельных консервов обнаружили в Свердловской области

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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Продукцию потребовали изъять из оборота Фото:

В Свердловской области у нескольких предприятий обнаружили около 512 тонн поддельных рыбных консервов. Сардину в банках с названием «Сайра» поставляла московская компания. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В адрес семи организаций, ведущих деятельность в Свердловской области, поступили в общей сложности 512 тонн «Натуральных рыбных консервов стерилизованных с добавлением масла из сардины тихоокеанской (иваси) (куски) — имитация сайры ТМ «Сайра Приморская», производитель ООО «Русский рыбный мир»», — пояснили в ведомстве. Лабораторные исследования подтвердили факт подмены сырья.

Подмена названия продукта также является нарушением требований технического регламента, поскольку название «Сайра Приморская» не отражает реальный состав консервов. В связи с этим Россельхознадзор выдал предостережения всем организациям, получившим данную продукцию, и потребовал ее немедленного изъятия из оборота.

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В Свердловской области у нескольких предприятий обнаружили около 512 тонн поддельных рыбных консервов. Сардину в банках с названием «Сайра» поставляла московская компания. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В адрес семи организаций, ведущих деятельность в Свердловской области, поступили в общей сложности 512 тонн «Натуральных рыбных консервов стерилизованных с добавлением масла из сардины тихоокеанской (иваси) (куски) — имитация сайры ТМ «Сайра Приморская», производитель ООО «Русский рыбный мир»», — пояснили в ведомстве. Лабораторные исследования подтвердили факт подмены сырья. Подмена названия продукта также является нарушением требований технического регламента, поскольку название «Сайра Приморская» не отражает реальный состав консервов. В связи с этим Россельхознадзор выдал предостережения всем организациям, получившим данную продукцию, и потребовал ее немедленного изъятия из оборота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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