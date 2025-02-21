На ТНТ возвращается шоу «Наша Russia» со Светлаковым и Галустяном. Фото

На ТНТ покажут музыкальный фильм «Наша Russia» со Светлаковым и Галустяном

21 февраля 2025 в 15:39 Размер текста - 17 +

На экране вернутся и перманентно «думающие о России» депутаты Пронин и Мамонов Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ Популярная в 2010-х годах программа «Наша Russia» возвращается. Но камбэк будет единоразовый и в нестандартном формате: вместо многосерийной передачи 7 марта на телеэкраны выйдет музыкальный полнометражный фильм. К своим ролям вернутся шоумены Сергей Светлаков (уроженец Екатеринбурга) и Михаил Галустян, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. Съемки заняли почти полгода и проходили в Москве и Пятигорске. Помимо известных комиков в фильме появятся Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов. Они примерят на себя неожиданные роли: например, Лепс станет электриком, а Лазарев — учителем труда. Также зрители увидят ведущего Жорика Вартанова, учительницу-взяточницу Снежанну Денисовну, самого честного в мире гаишника Николая Лаптева и бездельника Александра Бородача. Кроме этого, Светлаков и Галустян сыграют самих себя. «В „Нашей Russia“ мы с Мишей никогда не были собой, не выпрыгивали из кадра, не пытались что-то комментировать. А здесь, в формате кино, это прекрасное дополнение, и это отличие от просто сезона „Нашей Russia“. Мы вдвоем можем пообсуждать разные вещи, но не быть в образах. В этом рождается, с одной стороны, искренность наших разговоров, а с другой стороны, появляется что-то новое для формата именно „Нашей Russia“», — рассказал Сергей Светлаков. Креативный продюсер и соавтор сценария Гарик Мартиросян заявил, что фильм стоит посмотреть только лишь потому, что больше она никогда не вернется. «Ничего похожего на „Нашу Russia“ не было, нет и больше не будет. А это финальный выпуск „Нашей Russia“ в таком расширенном и музыкальном формате, и пропускать его точно нельзя». Фильм выйдет 7 марта, к Международному женскому дню, на ТНТ и «Кинопоиске». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярная в 2010-х годах программа «Наша Russia» возвращается. Но камбэк будет единоразовый и в нестандартном формате: вместо многосерийной передачи 7 марта на телеэкраны выйдет музыкальный полнометражный фильм. К своим ролям вернутся шоумены Сергей Светлаков (уроженец Екатеринбурга) и Михаил Галустян, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. Съемки заняли почти полгода и проходили в Москве и Пятигорске. Помимо известных комиков в фильме появятся Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов. Они примерят на себя неожиданные роли: например, Лепс станет электриком, а Лазарев — учителем труда. Также зрители увидят ведущего Жорика Вартанова, учительницу-взяточницу Снежанну Денисовну, самого честного в мире гаишника Николая Лаптева и бездельника Александра Бородача. Кроме этого, Светлаков и Галустян сыграют самих себя. «В „Нашей Russia“ мы с Мишей никогда не были собой, не выпрыгивали из кадра, не пытались что-то комментировать. А здесь, в формате кино, это прекрасное дополнение, и это отличие от просто сезона „Нашей Russia“. Мы вдвоем можем пообсуждать разные вещи, но не быть в образах. В этом рождается, с одной стороны, искренность наших разговоров, а с другой стороны, появляется что-то новое для формата именно „Нашей Russia“», — рассказал Сергей Светлаков. Креативный продюсер и соавтор сценария Гарик Мартиросян заявил, что фильм стоит посмотреть только лишь потому, что больше она никогда не вернется. «Ничего похожего на „Нашу Russia“ не было, нет и больше не будет. А это финальный выпуск „Нашей Russia“ в таком расширенном и музыкальном формате, и пропускать его точно нельзя». Фильм выйдет 7 марта, к Международному женскому дню, на ТНТ и «Кинопоиске».