Папа Римский Франциск собрался отречься от престола

Равази: Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья
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Папа Римский планирует отметить Юбилейный год христианства, несмотря на проблемы со здоровьем
Папа Римский планирует отметить Юбилейный год христианства, несмотря на проблемы со здоровьем Фото:

Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази.

«Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья», — заявил Равази. Его слова приводит Bedford Gazette. Он уточнил, что несмотря на проблемы со здоровьем, папа Франциск намерен завершить текущий Юбилейный год христианства, который важен для Римско-католической церкви.

Франциск был госпитализирован 19 февраля с легочной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией. Сейчас он получает интенсивное лечение из-за полимикробной инфекции, возникшей на фоне бронхоэктазов и астматического бронхита. Несмотря на сложности, он сохраняет хороший настрой, продолжая практиковать молитву и чтение.

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Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази. «Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья», — заявил Равази. Его слова приводит Bedford Gazette. Он уточнил, что несмотря на проблемы со здоровьем, папа Франциск намерен завершить текущий Юбилейный год христианства, который важен для Римско-католической церкви. Франциск был госпитализирован 19 февраля с легочной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией. Сейчас он получает интенсивное лечение из-за полимикробной инфекции, возникшей на фоне бронхоэктазов и астматического бронхита. Несмотря на сложности, он сохраняет хороший настрой, продолжая практиковать молитву и чтение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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