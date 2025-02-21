Папа Римский Франциск собрался отречься от престола

Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази.
«Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья», — заявил Равази. Его слова приводит Bedford Gazette. Он уточнил, что несмотря на проблемы со здоровьем, папа Франциск намерен завершить текущий Юбилейный год христианства, который важен для Римско-католической церкви.
Франциск был госпитализирован 19 февраля с легочной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией. Сейчас он получает интенсивное лечение из-за полимикробной инфекции, возникшей на фоне бронхоэктазов и астматического бронхита. Несмотря на сложности, он сохраняет хороший настрой, продолжая практиковать молитву и чтение.
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