Рассада перца и не только: курганская дачница рассказала, что нужно сделать в феврале

Курганские дачники уже начали подготовку к новому дачному сезону. Журналист URA.RU пообщался с заядлой дачницей Татьяной и выяснил, что нужно сделать уже в феврале, чтобы получить максимальной хороший урожай в дачный сезон.
«Уже сейчас нужно проводить обрезание деревьев. Только не забывайте обрабатывать места среза натуральной краской или садовым варом. Также сейчас начинается яркое солнце. Необходимо защитить деревья от ожогов с помощью побелки. Те же яблони, груши, сливы, вишневые деревья и тд. Третье, что нужно сделать — утоптать снег вокруг деревьев. Это поможет от грызунов, а также с целью снегозадержания, чтобы он таял медленнее, насыщая постепенно влагой почву. Иначе при быстром таянии земля может просто стать коркой и начать трескаться. Можно сверху присыпать соломой, но не сильно, иначе дерево поздно уйдет в весну», — такие рекомендации дала Татьяна. Также она советует набросать снега в теплицу, чтобы при таянии земля в теплице также насыщалась.
Татьяна отметила, что уже сейчас необходимо сеять перцы на рассаду: «Они очень долго „думают“, поэтому их мы сеем раньше — уже начиная с 15 февраля. Можно предварительно замачивать в янтарной кислоте. Я замачиваю в перекиси водорода, пропорция — на полстакана воды идет одна чайная ложка перекиси. Выдерживаю 3 часа и сею в землю».
Подготовка к дачному сезону в феврале включает еще и заботу о садовом инструменте, покупку удобрений и семян, как рекомендует Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья. Это время также подходит для планирования посадок и приобретения средств защиты растений, что поможет обеспечить богатый урожай в теплый сезон.
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