Топ-5 дачных дел, которые нужно сделать в феврале

В феврале дачникам нужно запастись удобрениями и семенами, а также почистить или заменить инструменты для работы в саду. Таким советом поделился депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Самое время достать лопаты, грабли, секаторы и другой инструмент, очистить их от ржавчины, заточить лезвия и при необходимости заменить сломанные черенки. Февраль — идеальное время для планирования посадок и приобретения необходимых семян овощей, цветов и зелени. Не забудьте про удобрения, средства защиты растений и почвенные добавки», — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.
Для получения раннего урожая семена нужно высаживать в этом месяце, в частности, лучше начать с перцев, баклажанов, томатов и других теплолюбивых культур. Также февраль идеален для приобретения средств защиты растений и почвенных добавок.
Кроме того, Никита Чаплин напомнил о необходимости уделить внимание состоянию дачного дома и прилегающей территории: следует проверить кровлю, стены, окна и двери дома на предмет трещин и щелей.. Особое внимание следует уделить очистке снега, чтобы предотвратить подтопления в весенний период и защитить растения от выпревания.
Ранее агроном Михаил Воробьев также сообщил, что в феврале дачникам стоит начать выращивание рассады, в особенности перцев и высокорослых томатов. Так, перцы лучше сеять в середине месяца для того, чтобы получить вкусный урожай. Томаты же следует посадить в конце февраля — начале марта, потому что от всходов до плодоношения проходит около 120-160 дней.
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