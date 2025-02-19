Топ-5 дачных дел, которые нужно сделать в феврале

Депутат Чаплин: в феврале дачникам нужно купить удобрения и семена
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Чтобы получить ранний урожай, семена нужно высаживать уже в феврале
Чтобы получить ранний урожай, семена нужно высаживать уже в феврале Фото:

В феврале дачникам нужно запастись удобрениями и семенами, а также почистить или заменить инструменты для работы в саду. Таким советом поделился депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. 

«Самое время достать лопаты, грабли, секаторы и другой инструмент, очистить их от ржавчины, заточить лезвия и при необходимости заменить сломанные черенки. Февраль — идеальное время для планирования посадок и приобретения необходимых семян овощей, цветов и зелени. Не забудьте про удобрения, средства защиты растений и почвенные добавки», — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru

Для получения раннего урожая семена нужно высаживать в этом месяце, в частности, лучше начать с перцев, баклажанов, томатов и других теплолюбивых культур. Также февраль идеален для приобретения средств защиты растений и почвенных добавок.

Кроме того, Никита Чаплин напомнил о необходимости уделить внимание состоянию дачного дома и прилегающей территории: следует проверить кровлю, стены, окна и двери дома на предмет трещин и щелей.. Особое внимание следует уделить очистке снега, чтобы предотвратить подтопления в весенний период и защитить растения от выпревания. 

Ранее агроном Михаил Воробьев также сообщил, что в феврале дачникам стоит начать выращивание рассады, в особенности перцев и высокорослых томатов. Так, перцы лучше сеять в середине месяца для того, чтобы получить вкусный урожай. Томаты же следует посадить в конце февраля — начале марта, потому что от всходов до плодоношения проходит около 120-160 дней.

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В феврале дачникам нужно запастись удобрениями и семенами, а также почистить или заменить инструменты для работы в саду. Таким советом поделился депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.  «Самое время достать лопаты, грабли, секаторы и другой инструмент, очистить их от ржавчины, заточить лезвия и при необходимости заменить сломанные черенки. Февраль — идеальное время для планирования посадок и приобретения необходимых семян овощей, цветов и зелени. Не забудьте про удобрения, средства защиты растений и почвенные добавки», — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.  Для получения раннего урожая семена нужно высаживать в этом месяце, в частности, лучше начать с перцев, баклажанов, томатов и других теплолюбивых культур. Также февраль идеален для приобретения средств защиты растений и почвенных добавок. Кроме того, Никита Чаплин напомнил о необходимости уделить внимание состоянию дачного дома и прилегающей территории: следует проверить кровлю, стены, окна и двери дома на предмет трещин и щелей.. Особое внимание следует уделить очистке снега, чтобы предотвратить подтопления в весенний период и защитить растения от выпревания.  Ранее агроном Михаил Воробьев также сообщил, что в феврале дачникам стоит начать выращивание рассады, в особенности перцев и высокорослых томатов. Так, перцы лучше сеять в середине месяца для того, чтобы получить вкусный урожай. Томаты же следует посадить в конце февраля — начале марта, потому что от всходов до плодоношения проходит около 120-160 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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