«Алое поле» сейчас самый высокий ЖК среди жилых домов в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с каждым годом растет количество небоскребов высотой более 100 метров. Многие из них уже успели стать достопримечательностями Челябинска, а некоторые являются уникальными инженерными сооружениями. В проектировании нескольких высотных зданий участвовали известные архитекторы. О семи таких небоскребах — в обзоре URA.RU.

Челябинск сити — высота 111 метров

Деловой центр «Челябинск сити», который до сих пор остается самым высоким зданием Челябинска, был построен в 2007 году. Высота здания с синим витражным остеклением достигает 111 метров вместе со шпилем. Со смотровой площадки офис-центра открывается захватывающий вид на город, включающий исторический центр Челябинска.

Высота здания с синим витражным остеклением достигает 111 метров вместе со шпилем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнес-центр «Бовид» — 100 метров

Челябинский высотный бизнес-центр «Бовид», расположенный на проспекте Ленина, был построен в 2015 году. Высота 27-этажного здания достигает 100 метров. Бизнес-холл вместе с гранд-отелем «Видгоф» — единый комплекс коммерческой недвижимости. Общая арендопригодная площадь — 13,5 тысяч квадратных метров. В здании находятся дилерские центры Volvo и LandRover, а также ресторан «Облака». Арендаторов и гостей центр радует прекрасным видом на город.

Высота 27-этажного бизнес-центра «Бовид» достигает 100 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЖК «Алое поле» — 99,2 метра

Жилой комплекс «Алое поле» построен в 2024 году. Он расположен в центре города на пересечении Володарского и проспекта Ленина, представляет из себя 32-этажный жилой дом с 25-метровым бассейном. Также там находится современный фитнес-центр, торговый комплекс, рестораны и офисы. Крыша в здании эксплуатируемая. Здание располагается на одном из городских холмов, поэтому зрительно кажется самым высоким в городе.

В 32-этажном ЖК «Алое поле» квартиры расположены с шестого по 29 этаж. На нижних этажах — коммерческие помещения, офисы, фитнес-центр. Минимальная площадь квартир — 27,7 квадратных метров, максимальная — 200 квадратов.

Летом 2024 года разразился скандал: мэрия дважды отказала застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Клиенты фитнес-клуба, который расположен в жилом комплексе, требовали вернуть деньги из-за срыва сдачи высотки, поскольку уже приобрели абонемент. Позже ситуация разрешилась в пользу застройщика.

В 2005 году, когда право аренды принадлежало компании «Жилтехстрой» бизнесмена Виктора Тартаковского, администрация выдала разрешение на возведение на территории гостиницы с квартирами и ТЦ, но проект так и не был реализован из-за конфликта застройщика с Михаилом Юревичем, сменившим в 2005 году Вячеслава Тарасова на посту мэра. В 2019 году «Южуралспецстроймонтаж» выкупил право аренды земли рядом с ТК «Алое поле».

ЖК «Алое поле» находится в центре города на пересечении Володарского и проспекта Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЖК «Голос в центре города» — 99,97 метра

Новый жилой комплекс сейчас строится на улице Труда, он будет расположен рядом с ДС «Юность» и ТРК «Мегаполис». Высота ЖК достигнет 99,97 метров, в здании будет 31 этаж. В доме разместится 217 апартаментов, общая площадь застройки достигнет 22 тысячи квадратных метров.

Архитекторы старались так разработать проект, чтобы башня гармонично вписалась в окружение. Элементы фасада медного оттенка будут перекликаться с дворцом пионеров и храмом Александра Невского, а стекло отразит пространство вокруг комплекса. Предполагается, что пластичная геометрия фасада изменит облик центра Челябинска.

Новый ЖК «Голос в сердце города» строится на улице Труда, он будет расположен рядом с ДС «Юность» и ТРК «Мегаполис» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЖК «Король Плаза» — 92,5 метра

В 2018 году на Комсомольском проспекте построили 27-этажный жилой комплекс высотой 92,5 метров. Высотный ЖК расположен на северо-западе Челябинска в самом сердце спального района. Он находится рядом с парком.

Высотный ЖК расположен на северо-западе Челябинска в самом сердце спального района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный корпус ЮУрГУ — 86 метров

Главный корпус ЮУрГУ построен в стиле советского ар-деко, является уменьшенной копией главного корпуса МГУ имени Ломоносова, а также одним из знаковых и самых красивых инженерных сооружений в Уральском федеральном округе. Изначально здание построено семиэтажным в 1957 году, в 2003 году было достроено до 18 этажей. Также после реконструкции появились башня и шпиль.

Сейчас высота здания достигает 86 метров. С башни главного корпуса открывается прекрасный вид на городской бор, также можно увидеть озеро Шершни.

Изначально здание построено семиэтажным в 1957 году, в 2003 году было достроено до 18 этажей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Святогор II — 85,7 метра

Жилой комплекс Святогор II, состоящий из двух бело-голубых монолитно-кирпичных корпусов разной высотности, построили в 2008 году. Высота здания — 84 метра. 25-этажный жилой комплекс расположен на северо-западе Челябинска.

Самые высокие ЖК в городе в основном находятся в центре города Инфографика URA.RU