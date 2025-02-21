«Он все по улицам гуляет»: зачинщик пыток студенток кошмарит Каменск-Уральский

Зачинщика пыток студенток в Каменске-Уральском обвинили в краже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Клипарт. Москва, драка, угроза, насилие, ссора, кулак, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчину задержали после жестокого избиение девушек в январе Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Зачинщик жестоких издевательств над студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) якобы уже не первый раз терроризирует людей. Однажды 20-летний Давид А. избил юношу и украл у него сотовый, рассказала URA.RU мама пострадавшего.

«Моя дочка раньше с ним общалась. Когда я узнала, то сразу запретила ей видеться с ним. Однажды он моего младшего сына избил и украл у него телефон. Долго потом разбирались. У него (Давида — прим. ред.) столько правонарушений, а он все еще по улицам гуляет», — заявила женщина.

Оперативно связаться с Давидом не удалось. Его телефон отключен.

ЧП произошло 3 января на мойке на улице Карла Маркса. По предварительным данным, группа парней во главе с Давидом вывезла девушек из дома. После этого их жестоко избили и облили холодной водой и пеной. Пострадавшие обратились в полицию за помощью. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зачинщик жестоких издевательств над студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) якобы уже не первый раз терроризирует людей. Однажды 20-летний Давид А. избил юношу и украл у него сотовый, рассказала URA.RU мама пострадавшего. «Моя дочка раньше с ним общалась. Когда я узнала, то сразу запретила ей видеться с ним. Однажды он моего младшего сына избил и украл у него телефон. Долго потом разбирались. У него (Давида — прим. ред.) столько правонарушений, а он все еще по улицам гуляет», — заявила женщина. Оперативно связаться с Давидом не удалось. Его телефон отключен. ЧП произошло 3 января на мойке на улице Карла Маркса. По предварительным данным, группа парней во главе с Давидом вывезла девушек из дома. После этого их жестоко избили и облили холодной водой и пеной. Пострадавшие обратились в полицию за помощью. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...