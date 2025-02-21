«Он все по улицам гуляет»: зачинщик пыток студенток кошмарит Каменск-Уральский

Зачинщика пыток студенток в Каменске-Уральском обвинили в краже

21 февраля 2025 в 16:23 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали после жестокого избиение девушек в январе Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Зачинщик жестоких издевательств над студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) якобы уже не первый раз терроризирует людей. Однажды 20-летний Давид А. избил юношу и украл у него сотовый, рассказала URA.RU мама пострадавшего. «Моя дочка раньше с ним общалась. Когда я узнала, то сразу запретила ей видеться с ним. Однажды он моего младшего сына избил и украл у него телефон. Долго потом разбирались. У него (Давида — прим. ред.) столько правонарушений, а он все еще по улицам гуляет», — заявила женщина. Оперативно связаться с Давидом не удалось. Его телефон отключен. ЧП произошло 3 января на мойке на улице Карла Маркса. По предварительным данным, группа парней во главе с Давидом вывезла девушек из дома. После этого их жестоко избили и облили холодной водой и пеной. Пострадавшие обратились в полицию за помощью. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зачинщик жестоких издевательств над студентками на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) якобы уже не первый раз терроризирует людей. Однажды 20-летний Давид А. избил юношу и украл у него сотовый, рассказала URA.RU мама пострадавшего. «Моя дочка раньше с ним общалась. Когда я узнала, то сразу запретила ей видеться с ним. Однажды он моего младшего сына избил и украл у него телефон. Долго потом разбирались. У него (Давида — прим. ред.) столько правонарушений, а он все еще по улицам гуляет», — заявила женщина. Оперативно связаться с Давидом не удалось. Его телефон отключен. ЧП произошло 3 января на мойке на улице Карла Маркса. По предварительным данным, группа парней во главе с Давидом вывезла девушек из дома. После этого их жестоко избили и облили холодной водой и пеной. Пострадавшие обратились в полицию за помощью. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.