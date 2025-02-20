Глава Салехарда поручил своему пресс-секретарю руководить главным городским СМИ

В Салехарде назначен новый руководить АНО «Медиацентр Салехард», им стала пресс-секретарь главы города Алексея Титовского Ульяна Чепало. Прежний руководитель организации Юлия Садыкова уволилась.
«Управленческое решение главы города связано с итогами проверки счетной палаты. Человек из ближайшего окружения главы обеспечит контроль и прозрачность всех процессов работы компании», — сообщают источники в политических кругах.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. В мэрии подтвердили факт назначения Чепало и увольнение Садыковой. «С 24 февраля Ульяна Чепало действительно будет руководить деятельностью АНО „Медиацентр Салехард“ в качестве генерального директора-главного редактора», — сообщили агентству в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате аудита, проведенного счетной палатой ЯНАО, в деятельности медийной структуры Салехарда были обнаружены нарушения. Аудит показал проблемы в организационных процессах, документообороте, а также в соблюдении законодательства, регулирующего закупки. Администрация города разработала годовой план контрольных проверок со стороны местного департамента финансов. Также накануне свою должность оставила начальник управления общественных связей администрации города Влада Гармидер.
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