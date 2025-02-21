Собянин жестко ответил главе Renault на слова о возвращении в Россию

Собянин заявил, что Renault «вряд ли что-то светит» при возвращении в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собянин выразил сомнения по поводу успешного возвращения Renault на российский рынок авто
Собянин выразил сомнения по поводу успешного возвращения Renault на российский рынок авто Фото:

Автомобильному бренду Renault «на вряд ли что-то светит» при возвращении в Россию. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на слова главы автоконцерна Луки де Мео, который ранее не исключил такой возможности.

«Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», — заявил Собянин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Лука де Мео заявил о возможном возвращении бренда на российский рынок. Он отметил, что это может произойти из-за усилий президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения по Украине. Однако главными приоритетами компании, по его словам, остаются наращивание скорости выпуска электромобилей и гибридных автомобилей, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобильному бренду Renault «на вряд ли что-то светит» при возвращении в Россию. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на слова главы автоконцерна Луки де Мео, который ранее не исключил такой возможности. «Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», — заявил Собянин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Лука де Мео заявил о возможном возвращении бренда на российский рынок. Он отметил, что это может произойти из-за усилий президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения по Украине. Однако главными приоритетами компании, по его словам, остаются наращивание скорости выпуска электромобилей и гибридных автомобилей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...