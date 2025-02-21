Собянин жестко ответил главе Renault на слова о возвращении в Россию

Автомобильному бренду Renault «на вряд ли что-то светит» при возвращении в Россию. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на слова главы автоконцерна Луки де Мео, который ранее не исключил такой возможности.
«Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», — заявил Собянин. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Лука де Мео заявил о возможном возвращении бренда на российский рынок. Он отметил, что это может произойти из-за усилий президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения по Украине. Однако главными приоритетами компании, по его словам, остаются наращивание скорости выпуска электромобилей и гибридных автомобилей, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.