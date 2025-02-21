Квартиры в сталинках в центре Челябинска стали стоить дороже, чем новое жилье

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Сталинки с хорошим ремонтом в центре Челябинска стоят в среднем 200 тысяч рублей за квадрат
Сталинки с хорошим ремонтом в центре Челябинска стоят в среднем 200 тысяч рублей за квадрат Фото:

Квартиры в сталинках в центре Челябинска с хорошим качественным ремонтом стоят до 200 тысяч рублей за квадратный метр. В то время как квартиры в новостройках, расположенные там же, продаются по 180 тысяч рублей за квадрат. О причинах рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске в центре есть сталинки с хорошим качественным ремонтом. Стоимость таких квартир доходит до 200 тысяч рублей за квадратный метр. Такое жилье дороже квартир в новостройках в том же центре, стоимость которых составляет 180 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила Шатрукова.

Как отметила Шатрукова, сталинки всегда были в цене, особенно это касается домов в районе площади Революции и Алого поля. Это те самые обкомовские дома, которые строились специально для советской партноменклатуры и силовиков. Поэтому такие роскошные квартиры расположены преимущественно в центре. Также эксперт отметила, что сталинские дома славятся ретро-тоном: высокими потолками, лепниной. В таких квартирах можно найти место, предназначенное под камин или печь.

Цена за квадратный метр в сталинских домах в центре Челябинска за год существенно выросла. В феврале 2024 года квартиры в сталинках продавались по 50-98 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас квартиры без ремонта можно приобрести за 100 тысяч рублей за квадрат. За такую же недвижимость, но с хорошим ремонтом, покупателю придется отдать уже до 200 тысяч рублей за квадратный метр (проспект Ленина, Сони Кривой). В то время, как в новых жилых комплексах, таких как ЖК «Алое поле» и ЖК «4 Ленина», стоимость квадратного метра достигает в среднем 180 тысяч рублей за квадрат.

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Квартиры в сталинках в центре Челябинска с хорошим качественным ремонтом стоят до 200 тысяч рублей за квадратный метр. В то время как квартиры в новостройках, расположенные там же, продаются по 180 тысяч рублей за квадрат. О причинах рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске в центре есть сталинки с хорошим качественным ремонтом. Стоимость таких квартир доходит до 200 тысяч рублей за квадратный метр. Такое жилье дороже квартир в новостройках в том же центре, стоимость которых составляет 180 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила Шатрукова. Как отметила Шатрукова, сталинки всегда были в цене, особенно это касается домов в районе площади Революции и Алого поля. Это те самые обкомовские дома, которые строились специально для советской партноменклатуры и силовиков. Поэтому такие роскошные квартиры расположены преимущественно в центре. Также эксперт отметила, что сталинские дома славятся ретро-тоном: высокими потолками, лепниной. В таких квартирах можно найти место, предназначенное под камин или печь. Цена за квадратный метр в сталинских домах в центре Челябинска за год существенно выросла. В феврале 2024 года квартиры в сталинках продавались по 50-98 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас квартиры без ремонта можно приобрести за 100 тысяч рублей за квадрат. За такую же недвижимость, но с хорошим ремонтом, покупателю придется отдать уже до 200 тысяч рублей за квадратный метр (проспект Ленина, Сони Кривой). В то время, как в новых жилых комплексах, таких как ЖК «Алое поле» и ЖК «4 Ленина», стоимость квадратного метра достигает в среднем 180 тысяч рублей за квадрат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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