Пермяков с кнопочными телефонами зовут подзаработать на оборонном заводе

Пермский пороховой завод ищет разнорабочих на зарплату 3200 рублей в сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Обязательным условием является отсутствие у сотрудников смартфонов с камерой
Обязательным условием является отсутствие у сотрудников смартфонов с камерой Фото:

Пермский пороховой завод приглашает трудоустроиться разнорабочих. Ежедневная оплата труда составляет 3200 рублей, при этом обязательным условием является отсутствие у сотрудников смартфонов с сенсорным экраном. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.

«Требуется разнорабочий с ежедневной оплатой. Оплата — 3200 за смену на карту. Требование — выходить по графику в рабочем состоянии. Только кнопочный телефон без камеры», — говорится в описании вакансии.

В обязанности разнорабочего входит помощь в монтаже металлоконструкций. Это необходимо делать по 10 часов в день за 320 рублей в час.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Производит заряды для реактивных систем, двигателей, ступени ракет, порох для стрелкового оружия. Также он единственный в России изготовитель медленногорящего топлива, используемого для систем «Тополь», «Булава», «Ярс».

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают строить оборонный завод в Бийске Алтайского края. Для реализации этого проекта нужны рабочие, готовые трудиться вахтовым методом. 

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Пермский пороховой завод приглашает трудоустроиться разнорабочих. Ежедневная оплата труда составляет 3200 рублей, при этом обязательным условием является отсутствие у сотрудников смартфонов с сенсорным экраном. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений. «Требуется разнорабочий с ежедневной оплатой. Оплата — 3200 за смену на карту. Требование — выходить по графику в рабочем состоянии. Только кнопочный телефон без камеры», — говорится в описании вакансии. В обязанности разнорабочего входит помощь в монтаже металлоконструкций. Это необходимо делать по 10 часов в день за 320 рублей в час. ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Производит заряды для реактивных систем, двигателей, ступени ракет, порох для стрелкового оружия. Также он единственный в России изготовитель медленногорящего топлива, используемого для систем «Тополь», «Булава», «Ярс». Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают строить оборонный завод в Бийске Алтайского края. Для реализации этого проекта нужны рабочие, готовые трудиться вахтовым методом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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