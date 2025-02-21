Пермяков с кнопочными телефонами зовут подзаработать на оборонном заводе

Пермский пороховой завод приглашает трудоустроиться разнорабочих. Ежедневная оплата труда составляет 3200 рублей, при этом обязательным условием является отсутствие у сотрудников смартфонов с сенсорным экраном. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.
«Требуется разнорабочий с ежедневной оплатой. Оплата — 3200 за смену на карту. Требование — выходить по графику в рабочем состоянии. Только кнопочный телефон без камеры», — говорится в описании вакансии.
В обязанности разнорабочего входит помощь в монтаже металлоконструкций. Это необходимо делать по 10 часов в день за 320 рублей в час.
ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Производит заряды для реактивных систем, двигателей, ступени ракет, порох для стрелкового оружия. Также он единственный в России изготовитель медленногорящего топлива, используемого для систем «Тополь», «Булава», «Ярс».
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают строить оборонный завод в Бийске Алтайского края. Для реализации этого проекта нужны рабочие, готовые трудиться вахтовым методом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!