«Условия ухудшились»: дамам разонравился дорогущий фитнес-клуб в центре Екатеринбурга

Екатеринбурженки пожаловались на сервис в RivieraWellness

Женщины, в частности, недовольны увеличение числа клиентов-мужчин (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В премиальном фитнес-клубе RivieraWellness, который находится в ЖК «Ривьера» в самом центре Екатеринбурга большая часть бесплатных тренировок стала платной, поднялась стоимость абонементов, а клиентский сервис якобы ухудшился. На это URA.RU пожаловались посетительницы Юлия и Оксана (имена изменены по их просьбе).

«Когда мы только пришли, нам говорили, что клуб элитный. Обещали, что народа не будет много, но около полугода назад начались изменения. Женскую и мужскую раздевалки поменяли местами, условия просто ухудшились. Мужчины даже по привычке забегали к нам, потому что путали двери», — поделилась Оксана женщины. По наблюдениям ее и другой собеседницы, мужчин в зале стало гораздо больше (и это недовольных дам расстраивает).

Между раздевалками, говорят Юлия и Оксана, есть принципиальные отличия: в мужских мало места и зеркал, негде сушить волосы, узкие унитазы. «Мы обращались в администрацию клуба, просили повесить еще зеркала, они повесили, но места все равно мало. Некоторые женщины ходят в клуб перед работой, после тренировок красятся, другие сушат волосы. Создается ощущение, что женщин хотят выжить», — сетует Юлия.

Изменились в фитнес-клубе и цены. Годовой абонемент на посещение стал стоить 170 тысяч рублей, и практически все бесплатные групповые тренировки стали платными: от 500 до 1700 рублей. Собеседницы добавили, что у них нет претензий к тренерскому составу и тренировкам в целом. Сложности возникают только по части комфорта: «На все наши вопросы у администраторов ответ один: „Вам будет лучше!“»

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в фитнес-клуб. Там ситуацию прокомментировать не смогли.