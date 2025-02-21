Арестован бывший глава челябинского миндора Микулик. Видео

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Дмитрия Микулика обвиняют в растрате госбюджета
Дмитрия Микулика обвиняют в растрате госбюджета Фото:
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

В Мещанский суд доставили бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика. Он также проходит по делу о картельном сговоре, организованном во времена губернаторства Бориса Дубровского. Бывшего чиновника отправили в СИЗО до 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Микулика Дмитрия Сергеевича. На срок 1 месяц 22 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе судов.

Микулика, также как и Алексея Нечаева (нынешний глава регионального миндора) обвиняют в растрате. Ходатайство адвоката об избрании более мягкой меры пресечения было отклонено. Решение не вступило в законную силу.

Микулик возглавлял министерсвто при губернаторе Борисе Дубровском. Тогда по версии силовиков, с помощью картельного сговора было похищено порядка 3 млрд рублей из бюджета региона.

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В Мещанский суд доставили бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика. Он также проходит по делу о картельном сговоре, организованном во времена губернаторства Бориса Дубровского. Бывшего чиновника отправили в СИЗО до 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Микулика Дмитрия Сергеевича. На срок 1 месяц 22 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе судов. Микулика, также как и Алексея Нечаева (нынешний глава регионального миндора) обвиняют в растрате. Ходатайство адвоката об избрании более мягкой меры пресечения было отклонено. Решение не вступило в законную силу. Микулик возглавлял министерсвто при губернаторе Борисе Дубровском. Тогда по версии силовиков, с помощью картельного сговора было похищено порядка 3 млрд рублей из бюджета региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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