В Мещанский суд доставили бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика. Он также проходит по делу о картельном сговоре, организованном во времена губернаторства Бориса Дубровского. Бывшего чиновника отправили в СИЗО до 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Микулика Дмитрия Сергеевича. На срок 1 месяц 22 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе судов.
Микулика, также как и Алексея Нечаева (нынешний глава регионального миндора) обвиняют в растрате. Ходатайство адвоката об избрании более мягкой меры пресечения было отклонено. Решение не вступило в законную силу.
Микулик возглавлял министерсвто при губернаторе Борисе Дубровском. Тогда по версии силовиков, с помощью картельного сговора было похищено порядка 3 млрд рублей из бюджета региона.
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