В Каменске-Уральском задержали банду, которая пытала студенток на автомойке

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© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подросткам-террористам. Екатеринбург, арест, суд, мера пресечения, лишение свободы, руки в наручниках, наручники, избрание меры
Задержанных повезли в изолятор Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Силовики задержали четверых парней, которые устроили жестокую пытку двум девушкам на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала местный адвокат Юлия Майорова, представляющая интересы одной из потерпевших.

«Сейчас их везут в изолятор временного содержания. Они будут сидеть отдельно друг от друга», — сказала Майорова.

Согласно предварительным данным, молодые люди похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку, где их заперли, и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ужесточить наказание обидчикам. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.

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Силовики задержали четверых парней, которые устроили жестокую пытку двум девушкам на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала местный адвокат Юлия Майорова, представляющая интересы одной из потерпевших. «Сейчас их везут в изолятор временного содержания. Они будут сидеть отдельно друг от друга», — сказала Майорова. Согласно предварительным данным, молодые люди похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку, где их заперли, и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ужесточить наказание обидчикам. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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