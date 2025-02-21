В Каменске-Уральском задержали банду, которая пытала студенток на автомойке

21 февраля 2025 в 18:46 Размер текста - 17 +

Задержанных повезли в изолятор Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Силовики задержали четверых парней, которые устроили жестокую пытку двум девушкам на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала местный адвокат Юлия Майорова, представляющая интересы одной из потерпевших. «Сейчас их везут в изолятор временного содержания. Они будут сидеть отдельно друг от друга», — сказала Майорова. Согласно предварительным данным, молодые люди похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку, где их заперли, и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ужесточить наказание обидчикам. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики задержали четверых парней, которые устроили жестокую пытку двум девушкам на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала местный адвокат Юлия Майорова, представляющая интересы одной из потерпевших. «Сейчас их везут в изолятор временного содержания. Они будут сидеть отдельно друг от друга», — сказала Майорова. Согласно предварительным данным, молодые люди похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку, где их заперли, и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ужесточить наказание обидчикам. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.