В Каменске-Уральском задержали банду, которая пытала студенток на автомойке

Силовики задержали четверых парней, которые устроили жестокую пытку двум девушкам на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала местный адвокат Юлия Майорова, представляющая интересы одной из потерпевших.
«Сейчас их везут в изолятор временного содержания. Они будут сидеть отдельно друг от друга», — сказала Майорова.
Согласно предварительным данным, молодые люди похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку, где их заперли, и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ужесточить наказание обидчикам. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.
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