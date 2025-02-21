Иммунолог рассказал, грозит ли Свердловской области пандемия вируса из Китая

Иммунолог Викулов: Свердловской области не грозит пандемия метапневмовируса

21 февраля 2025 в 19:08 Размер текста - 17 +

Симптомы метапневмовируса можно спутать с гриппом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловской области не грозит пандемия метапневмовируса. Сейчас в регионе зарегистрированы единичные случаи заболевания, рассказал URA.RU врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. «Метапневмовирус не может быть причиной пандемии — он не мутирует, у него стабильная генетическая структура. Нет оснований для того, чтобы он вызвал пандемическое распространение, произошла его реассортация или появлялись новые штаммы», — сказал Викулов, отметив, что единичные случаи заболевания в российских городах-миллионниках все же есть. Сейчас в Китае в структуре ОРВИ наблюдается увеличение доли этой инфекции, однако в России существенного роста нет. «Ситуация достаточно предсказуемая и стабильная. Подъем заболеваемости небольшой, но он не является основанием для того, чтобы вводить какие-то ограничения», — сказал Викулов, отметив, что такие решения принимают Минздрав и Роспотребнадзор на местном уровне. По словам врача, этот вирус входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Он может вызывать острый бронхит или ларингит, пневмонию, повышение температуры тела. Викулов добавил, что симптомы можно спутать с гриппом, а выявить метапневмовирус можно с помощью ПЦР-теста. Он порекомендовал вовремя обращаться ко врачу при симптомах ОРВИ, не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без назначения специалиста. 21 февраля в соцсетях появилась информация о появившихся случаях метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Более половины случаев заболевания приходится на детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловской области не грозит пандемия метапневмовируса. Сейчас в регионе зарегистрированы единичные случаи заболевания, рассказал URA.RU врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. «Метапневмовирус не может быть причиной пандемии — он не мутирует, у него стабильная генетическая структура. Нет оснований для того, чтобы он вызвал пандемическое распространение, произошла его реассортация или появлялись новые штаммы», — сказал Викулов, отметив, что единичные случаи заболевания в российских городах-миллионниках все же есть. Сейчас в Китае в структуре ОРВИ наблюдается увеличение доли этой инфекции, однако в России существенного роста нет. «Ситуация достаточно предсказуемая и стабильная. Подъем заболеваемости небольшой, но он не является основанием для того, чтобы вводить какие-то ограничения», — сказал Викулов, отметив, что такие решения принимают Минздрав и Роспотребнадзор на местном уровне. По словам врача, этот вирус входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Он может вызывать острый бронхит или ларингит, пневмонию, повышение температуры тела. Викулов добавил, что симптомы можно спутать с гриппом, а выявить метапневмовирус можно с помощью ПЦР-теста. Он порекомендовал вовремя обращаться ко врачу при симптомах ОРВИ, не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без назначения специалиста. 21 февраля в соцсетях появилась информация о появившихся случаях метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Более половины случаев заболевания приходится на детей.