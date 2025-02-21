Тюменские бойцы СВО начали подавать заявки на участие в программе кадрового резерва

В Тюмени запустили проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект стартовал в Тюмени 21 февраля
Проект стартовал в Тюмени 21 февраля Фото:

Ветераны СВО начали подавать заявки на участие в проекте «Боевой кадровый резерв Тюменской области». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Его цель — помочь участникам СВО получить новые компетенции для дальнейшей службы уже в гражданской жизни.

«Регистрация стартовала 21 февраля. В филиал фонда „Защитники Отечества“ уже обратились первые желающие стать участниками проекта», — сообщили в инфоцентре.

К участию в проекте приглашаются военнослужащие и ветераны СВО с высшим или средним профессиональным образованием. Проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области» лично курирует губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заявки на участие принимаются до 30 марта. По вопросам участия в проекте можно проконсультироваться по телефону: 8 (800) 250-42-72.

«Боевой кадровый резерв Тюменской области» является аналогом федерального проекта «Время героев». Его общественный совет возглавил губернатор Моор. Также в него вошел участник СВО и герой России Рустам Сайфуллин.

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Ветераны СВО начали подавать заявки на участие в проекте «Боевой кадровый резерв Тюменской области». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Его цель — помочь участникам СВО получить новые компетенции для дальнейшей службы уже в гражданской жизни. «Регистрация стартовала 21 февраля. В филиал фонда „Защитники Отечества“ уже обратились первые желающие стать участниками проекта», — сообщили в инфоцентре. К участию в проекте приглашаются военнослужащие и ветераны СВО с высшим или средним профессиональным образованием. Проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области» лично курирует губернатор Тюменской области Александр Моор. Заявки на участие принимаются до 30 марта. По вопросам участия в проекте можно проконсультироваться по телефону: 8 (800) 250-42-72. «Боевой кадровый резерв Тюменской области» является аналогом федерального проекта «Время героев». Его общественный совет возглавил губернатор Моор. Также в него вошел участник СВО и герой России Рустам Сайфуллин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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