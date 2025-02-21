«И близко нет мазутных пляжей»: кубанский чиновник заявил, что Анапа выглядит лучше Мальдив

Пляжи Анапы почти полностью очищены от мазута и выглядят намного лучше Мальдив. Об этом заявил Глава Ассоциации детских лагерей и здравниц Кубани Артем Гаврилов.
«На самом деле сейчас тех „мазутных“ пляжей, которые вы, к сожалению, все еще видите по телевизору, и близко уже нет. Пляжи чистые, море чистое, по крайней мере — чисто визуально <...> Глазами — прекрасно. Лучше Мальдив. Звучит, может быть, забавно, но местами это действительно так», — заявил Гаврилов. Его слова приводит RTVI.
Он отметил, что на пляжах, где проводилась механическая, глубокая и затем ручная очистка, песок больше похож на муку. Он добавил, что именно ученые должны определить, что содержится в этом материале. После этого можно будет официально уверить гостей, что переживать не стоит и что можно ехать на отдых.
Ранее в Керченском проливе произошел разлив мазута из-за аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в Черное море вытекло около трех тысяч тонн нефтепродуктов. По данным МЧС на 4 февраля, уже обследовано 265 километров берега в Краснодарском крае, и вывезено более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии. Также суд оштрафовал владельцев танкеров за нарушение технических регламентов, передает «Национальная служба новостей».
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