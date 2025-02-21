В Тюмени на продажу выставили ресторан, который открыли всего год назад

В Тюмени на продажу выставили ресторан «Прихожане», которые открыли летом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте беспарольных объявлений. Бизнес оценивают в 10,5 миллионов рублей.
«Готовый бизнес — ресторан в Тюмени. Цена продажи — 10,5 миллионов рублей», — указано в карточке объявления.
Покупателям предлагается помещение размером 153 квадратных метров со всей мебелью и кухонным оборудованием. В тексте объявления указано, что бизнес имеет выручку в размере двух миллионов рублей в месяц.
Известно, что ресторан принадлежит предпринимателю и владельцу сети кофеен Mogu Ивану Самойлову. Ресторан «Прихожане» он открыл летом 2024 года на улице Володарского на месте одной из своих кофеен.
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