В Тюмени на продажу выставили ресторан, который открыли всего год назад

В Тюмени за 10,5 миллионов рублей продают ресторан «Прихожане»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан был открыт летом 2024 года
Ресторан был открыт летом 2024 года Фото:

В Тюмени на продажу выставили ресторан «Прихожане», которые открыли летом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте беспарольных объявлений. Бизнес оценивают в 10,5 миллионов рублей.

«Готовый бизнес — ресторан в Тюмени. Цена продажи — 10,5 миллионов рублей», — указано в карточке объявления.

Покупателям предлагается помещение размером 153 квадратных метров со всей мебелью и кухонным оборудованием. В тексте объявления указано, что бизнес имеет выручку в размере двух миллионов рублей в месяц.

Известно, что ресторан принадлежит предпринимателю и владельцу сети кофеен Mogu Ивану Самойлову. Ресторан «Прихожане» он открыл летом 2024 года на улице Володарского на месте одной из своих кофеен.

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В Тюмени на продажу выставили ресторан «Прихожане», которые открыли летом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте беспарольных объявлений. Бизнес оценивают в 10,5 миллионов рублей. «Готовый бизнес — ресторан в Тюмени. Цена продажи — 10,5 миллионов рублей», — указано в карточке объявления. Покупателям предлагается помещение размером 153 квадратных метров со всей мебелью и кухонным оборудованием. В тексте объявления указано, что бизнес имеет выручку в размере двух миллионов рублей в месяц. Известно, что ресторан принадлежит предпринимателю и владельцу сети кофеен Mogu Ивану Самойлову. Ресторан «Прихожане» он открыл летом 2024 года на улице Володарского на месте одной из своих кофеен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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