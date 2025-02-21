ЛДПР закрепит за челябинскими участниками боевых действий рабочие квоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Пашин заявил о желании обеспечить ветеранам достойную жизнь
Виталий Пашин заявил о желании обеспечить ветеранам достойную жизнь Фото:

Депутаты фракции ЛДПР заксобрания Челябинской области подготовили законопроект, который гарантирует участникам боевых действий рабочие места. В сравнении с другими регионами челябинские либерал-демократы предложили самый высокий процент квотирования в России. Воспользоваться привилегией смогут не только участники СВО, но и ветераны всех локальных конфликтов, которые произошли после Второй мировой войны.

«Невозможно измерить благодарность, которую мы испытываем к людям, кровью доказавшим преданность и любовь к своей стране. Настала очередь и нам отдать свой долг — гарантировать ветеранам достойную жизнь в мире, который очень большой ценой они сохранили для нас», — заявил URA.RU лидер фракции Виталий Пашин.

В ЛДПР считают необходимым установить в регионе для предприятий, на которых трудится более 100 человек, квоту в 5%, а для работодателей с коллективом от 35 до 100 сотрудников — 3%. По мнению Пашина, именно закон о квотах позволит участникам боевых действий ощутить уверенность в завтрашнем дне и более комфортно пройти адаптацию к мирной жизни.

«Это принципиальная позиция как лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, так и каждого из нас. Участники боевых действий должны знать, что дома их ждут, и в жизни, куда они возвращаются, у них есть надежное плечо», — пояснил Пашин. Как отмечают эксперты, служба в вооруженных силах — это настоящая кузница кадров для специалистов, которые максимально востребованы сейчас в тылу.

«Наивно предполагать, что война — это только стрельба по вражеским позициям. Там приобретаются знания в самых разных отраслях: логистика, инженерно-ландшафтные работы, связь, энергоснабжение, организация безопасности и пунктов дислокации, санитарно-медицинская деятельность, делопроизводство, научно-техническая разработка, организационно-штабная работа, методика организации и управления большими и малыми коллективами», — говорит военкор, офицер в отставке Дмитрий Кутузов.

По мнению Кутузова, образ ветерана СВО наиболее отвечает ожиданиям общества. Оно сформировало социальный запрос на честного, решительного и принципиального представителя власти.

«Сейчас появилась реальная возможность „разбавить“ чиновников, у которых притупилось чувство ответственности перед людьми. Участники боевых действий возвращаются домой, не только приумножив свои профессиональные навыки, они прошли горнило, где каленым железом выжигаются такие пороки, как воровство, мздоимство и карьеризм», — отмечает эксперт.

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Депутаты фракции ЛДПР заксобрания Челябинской области подготовили законопроект, который гарантирует участникам боевых действий рабочие места. В сравнении с другими регионами челябинские либерал-демократы предложили самый высокий процент квотирования в России. Воспользоваться привилегией смогут не только участники СВО, но и ветераны всех локальных конфликтов, которые произошли после Второй мировой войны. «Невозможно измерить благодарность, которую мы испытываем к людям, кровью доказавшим преданность и любовь к своей стране. Настала очередь и нам отдать свой долг — гарантировать ветеранам достойную жизнь в мире, который очень большой ценой они сохранили для нас», — заявил URA.RU лидер фракции Виталий Пашин. В ЛДПР считают необходимым установить в регионе для предприятий, на которых трудится более 100 человек, квоту в 5%, а для работодателей с коллективом от 35 до 100 сотрудников — 3%. По мнению Пашина, именно закон о квотах позволит участникам боевых действий ощутить уверенность в завтрашнем дне и более комфортно пройти адаптацию к мирной жизни. «Это принципиальная позиция как лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, так и каждого из нас. Участники боевых действий должны знать, что дома их ждут, и в жизни, куда они возвращаются, у них есть надежное плечо», — пояснил Пашин. Как отмечают эксперты, служба в вооруженных силах — это настоящая кузница кадров для специалистов, которые максимально востребованы сейчас в тылу. «Наивно предполагать, что война — это только стрельба по вражеским позициям. Там приобретаются знания в самых разных отраслях: логистика, инженерно-ландшафтные работы, связь, энергоснабжение, организация безопасности и пунктов дислокации, санитарно-медицинская деятельность, делопроизводство, научно-техническая разработка, организационно-штабная работа, методика организации и управления большими и малыми коллективами», — говорит военкор, офицер в отставке Дмитрий Кутузов. По мнению Кутузова, образ ветерана СВО наиболее отвечает ожиданиям общества. Оно сформировало социальный запрос на честного, решительного и принципиального представителя власти. «Сейчас появилась реальная возможность „разбавить“ чиновников, у которых притупилось чувство ответственности перед людьми. Участники боевых действий возвращаются домой, не только приумножив свои профессиональные навыки, они прошли горнило, где каленым железом выжигаются такие пороки, как воровство, мздоимство и карьеризм», — отмечает эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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