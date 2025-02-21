Губернатор Текслер поздравил с получением высшей награды челябинского командира

Алексей Текслер поздравил челябинцев с присуждением госнаград и званий
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Алексей Текслер наградил граждан памятным нагрудным знаком «НАРОДНЫЙ ФРОНТ. ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер отметил заслуги выдающихся челябинцев Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил руководителей воинских соединений и начальника регионального ГУФСИН с получением высоких государственных наград и присвоением званий. Среди отмеченных — командир 90 гвардейской танковой дивизии Александр Нилов, который удостоен звания Героя России за подвиги в ходе СВО. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве.

«Сегодня радостный для всех нас день. Указом Президента РФ командиру нашей легендарной 90 гвардейской танковой дивизии Александру Сергеевичу Нилову присвоено звание Героя России. Этой высшей наградой нашей Родины отмечены подвиги командира, совершенные в ходе специальной военной операции», — процитировали слова Алексея Текслера в правительстве.

Кроме того, глава региона поздравил Александра Бугрия, который проходил воинскую службу в 90-й гвардейской танковой дивизии в должности командира 228 мотострелкового полка. Он получил звание генерал-майора. Также губернатор отметил заслуги начальника Главного управления ФСИН по Челябинской области Игоря Третьякова, которому присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил руководителей воинских соединений и начальника регионального ГУФСИН с получением высоких государственных наград и присвоением званий. Среди отмеченных — командир 90 гвардейской танковой дивизии Александр Нилов, который удостоен звания Героя России за подвиги в ходе СВО. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве. «Сегодня радостный для всех нас день. Указом Президента РФ командиру нашей легендарной 90 гвардейской танковой дивизии Александру Сергеевичу Нилову присвоено звание Героя России. Этой высшей наградой нашей Родины отмечены подвиги командира, совершенные в ходе специальной военной операции», — процитировали слова Алексея Текслера в правительстве. Кроме того, глава региона поздравил Александра Бугрия, который проходил воинскую службу в 90-й гвардейской танковой дивизии в должности командира 228 мотострелкового полка. Он получил звание генерал-майора. Также губернатор отметил заслуги начальника Главного управления ФСИН по Челябинской области Игоря Третьякова, которому присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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