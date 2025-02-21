Путин назначил нового судью в Курганской области

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Назначена судья в Половинский районный суд
Назначена судья в Половинский районный суд Фото:

Президент России Владимир Путин назначил нового судью в Половинский районный суд в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства.

«Указом президента РФ назначена судьей Половинского районного суда Анастасия Лишман», — говорится в документе, опубликованном на интернет портале правовых актов. Указ подписан 21 февраля.

Ранее Путин назначил нового председателя Целинного районного суда в Курганской области. Им стала Ольга Григорьева.

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Президент России Владимир Путин назначил нового судью в Половинский районный суд в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства. «Указом президента РФ назначена судьей Половинского районного суда Анастасия Лишман», — говорится в документе, опубликованном на интернет портале правовых актов. Указ подписан 21 февраля. Ранее Путин назначил нового председателя Целинного районного суда в Курганской области. Им стала Ольга Григорьева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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