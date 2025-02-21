Путин назначил нового судью в Курганской области

Назначена судья в Половинский районный суд
Президент России Владимир Путин назначил нового судью в Половинский районный суд в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства.
«Указом президента РФ назначена судьей Половинского районного суда Анастасия Лишман», — говорится в документе, опубликованном на интернет портале правовых актов. Указ подписан 21 февраля.
Ранее Путин назначил нового председателя Целинного районного суда в Курганской области. Им стала Ольга Григорьева.
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