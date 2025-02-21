Le Point: Трамп прибудет в Москву на торжества по случаю окончания войны

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Трамп может прилететь в Москву на Парад Победы 9 мая
Трамп может прилететь в Москву на Парад Победы 9 мая Фото:

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили французские журналисты, ссылаясь на свои источники.

«На 9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость: Дональд Трамп», — пишет французский журнал Le Point. По данным источника, это может произойти в случае, если будет заключено соглашение между США и Россией по Украине. 

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится. Глава Украины Владимир Зеленский критически отозвался о возможном визите Трампа в Москву, назвав его приглашение «спектаклем» и подчеркнул, что Украине нужен «настоящий мир», а не символические жесты.

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Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили французские журналисты, ссылаясь на свои источники. «На 9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость: Дональд Трамп», — пишет французский журнал Le Point. По данным источника, это может произойти в случае, если будет заключено соглашение между США и Россией по Украине.  Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится. Глава Украины Владимир Зеленский критически отозвался о возможном визите Трампа в Москву, назвав его приглашение «спектаклем» и подчеркнул, что Украине нужен «настоящий мир», а не символические жесты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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