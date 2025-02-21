Le Point: Трамп прибудет в Москву на торжества по случаю окончания войны

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая по случаю окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили французские журналисты, ссылаясь на свои источники.
«На 9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость: Дональд Трамп», — пишет французский журнал Le Point. По данным источника, это может произойти в случае, если будет заключено соглашение между США и Россией по Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится. Глава Украины Владимир Зеленский критически отозвался о возможном визите Трампа в Москву, назвав его приглашение «спектаклем» и подчеркнул, что Украине нужен «настоящий мир», а не символические жесты.
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