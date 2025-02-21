21 февраля 2025

Путин назначил 8 новых судей в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин назначил судей указом от 21 февраля
Владимир Путин назначил судей указом от 21 февраля Фото:

Президент России Владимир Путин назначил восемь новых судей сроком на шесть лет в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального суда со ссылкой на указ главы страны от 21 февраля.

«Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2025 года №93 на 6-летний срок полномочий назначены: председатель Центрального окружного военного суда — Александр Каргин; председатель Верхотурского районного суда — Анна Боброва. ... Поздравляем коллег с назначением и желаем успехов», — передает telegram-канал инстанции.

Кроме этого, в областной суд была назначена Анна Пфейфер. В Екатеринбурге пришли судьи в инстанции Ленинского района — Евгения Захаренко и Орджоникидзевского района — Анастасия Рудковская, соответственно. В регионе городскими судьями стали Гузель Гарифьянова — Артемовский и Юлия Вахрамеева — Березовский. Также в Талицком районном суде назначили судьей Василия Ставрова.

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Президент России Владимир Путин назначил восемь новых судей сроком на шесть лет в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального суда со ссылкой на указ главы страны от 21 февраля. «Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2025 года №93 на 6-летний срок полномочий назначены: председатель Центрального окружного военного суда — Александр Каргин; председатель Верхотурского районного суда — Анна Боброва. ... Поздравляем коллег с назначением и желаем успехов», — передает telegram-канал инстанции. Кроме этого, в областной суд была назначена Анна Пфейфер. В Екатеринбурге пришли судьи в инстанции Ленинского района — Евгения Захаренко и Орджоникидзевского района — Анастасия Рудковская, соответственно. В регионе городскими судьями стали Гузель Гарифьянова — Артемовский и Юлия Вахрамеева — Березовский. Также в Талицком районном суде назначили судьей Василия Ставрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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