Президенту РФ Владимиру Путину на выставке, проходящей в рамках Форума будущих технологий, продемонстрировали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, созданным учеными «Росатома» в биофабрикаторе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Это кролик породы „Советская шиншилла“. В его бедренную артерию был вшит искусственно созданный сосуд. Он жив и здоров уже больше месяца и достаточно упитан», — сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, показывая животное в вольере президенту.
Лихачев добавил, что в ходе исследований была полностью подтверждена работоспособность импланта, который был впервые введен кролику месяц назад. Операция прошла успешно, и функциональность импланта была подтверждена научными данными.
Форум будущих технологий — событие, на котором исследователи представляют наукоемкие технологии, инновационные разработки и проекты, определяющие развитие экономики на ближайшие годы. Форум проводится в столице ежегодно с 2023 года.
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