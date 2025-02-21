21 февраля 2025

Ученые «Росатома» показали Путину советскую кибершиншиллу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В бедренную артерию кролика имплантировали эквивалент кровеносного сосуда
В бедренную артерию кролика имплантировали эквивалент кровеносного сосуда Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке, проходящей в рамках Форума будущих технологий, продемонстрировали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, созданным учеными «Росатома» в биофабрикаторе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. 

«Это кролик породы „Советская шиншилла“. В его бедренную артерию был вшит искусственно созданный сосуд. Он жив и здоров уже больше месяца и достаточно упитан», — сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, показывая животное в вольере президенту.

Лихачев добавил, что в ходе исследований была полностью подтверждена работоспособность импланта, который был впервые введен кролику месяц назад. Операция прошла успешно, и функциональность импланта была подтверждена научными данными.

Форум будущих технологий — событие, на котором исследователи представляют наукоемкие технологии, инновационные разработки и проекты, определяющие развитие экономики на ближайшие годы. Форум проводится в столице ежегодно с 2023 года.

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Президенту РФ Владимиру Путину на выставке, проходящей в рамках Форума будущих технологий, продемонстрировали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, созданным учеными «Росатома» в биофабрикаторе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.  «Это кролик породы „Советская шиншилла“. В его бедренную артерию был вшит искусственно созданный сосуд. Он жив и здоров уже больше месяца и достаточно упитан», — сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, показывая животное в вольере президенту. Лихачев добавил, что в ходе исследований была полностью подтверждена работоспособность импланта, который был впервые введен кролику месяц назад. Операция прошла успешно, и функциональность импланта была подтверждена научными данными. Форум будущих технологий — событие, на котором исследователи представляют наукоемкие технологии, инновационные разработки и проекты, определяющие развитие экономики на ближайшие годы. Форум проводится в столице ежегодно с 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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