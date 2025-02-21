Российские солдаты на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне СВО смогли подбить американский бронетранспортер М-113. Внутри него был водитель, который погиб и его похоронили из уважения, как к противнику. Этой историей поделился депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
«Противник вел ротацию состава на передке и решил использовать американскую бронемашину М-113. Наши атаковали бронетранспортер на подходе FPVишками, но устояла вражина. Бандеровцы высадили десант и бронетранспортер рванул обратно. И тут наш пилот-оператор попробовал атаковать сверху. Красава, просто ювелирно в край люка водителя попал, подбил», — написал Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
По его словам, вскоре они вытеснили противника с лесополосы, что дало возможность подобраться к поврежденной военной технике из США. Они залезли внутрь, где обнаружили механика-водителя. Депутат посчитал, что украинский солдат погиб мгновенно, ведь от него осталось лишь части тела. На нем была английская каска и польский бронежилет, но не имелось документов.
«Поразило другое, генерал сказал, он противник, но он боец, и к противнику надо относится уважительно, похоронить, мы все православные. И наши суровые бойцы это восприняли с пониманием, похоронили. В этом и есть сила, воля и честь нашего российского воина», — заключил Вячеслав Вегнер.
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