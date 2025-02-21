Стало известно об отчаянном плане Зеленского по поводу Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом прежде, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«Зеленский… хочет провести встречу с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным», — пишет агентство. Материал посвящен разногласиям Вашингтона и Киева по вопросу урегулирования конфликта с Россией.
Президент США в ходе одного из последних заявлений подчеркнул, что для него неважно, будет ли присутствовать Зеленский на мирных переговорах по Украине. Его слова прозвучали на фоне активной работы Вашингтона и РФ по урегулированию конфликта.
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