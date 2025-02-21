21 февраля 2025

Стало известно об отчаянном плане Зеленского по поводу Трампа

Bloomberg: Зеленский захотел перехватить Трампа до того, как это сделает Путин
© Служба новостей «URA.RU»
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О плане Зеленского по встрече с Трампом стало известно из статьи Bloomberg
О плане Зеленского по встрече с Трампом стало известно из статьи Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом прежде, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Зеленский… хочет провести встречу с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным», — пишет агентство. Материал посвящен разногласиям Вашингтона и Киева по вопросу урегулирования конфликта с Россией.

Президент США в ходе одного из последних заявлений подчеркнул, что для него неважно, будет ли присутствовать Зеленский на мирных переговорах по Украине. Его слова прозвучали на фоне активной работы Вашингтона и РФ по урегулированию конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом прежде, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. «Зеленский… хочет провести встречу с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным», — пишет агентство. Материал посвящен разногласиям Вашингтона и Киева по вопросу урегулирования конфликта с Россией. Президент США в ходе одного из последних заявлений подчеркнул, что для него неважно, будет ли присутствовать Зеленский на мирных переговорах по Украине. Его слова прозвучали на фоне активной работы Вашингтона и РФ по урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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