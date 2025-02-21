21 февраля 2025

Зеленский в панике начал обзванивать всю Европу

Зеленский на фоне слов Трампа о его неважности обзвонил шесть союзников в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский за весь день обзвонил шесть европейских лидеров
Зеленский за весь день обзвонил шесть европейских лидеров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский обзвонил шесть европейских лидеров, начиная с вечера 21 февраля. Череду постов по итогам каждого разговора он опубликовал у себя в telegram-канале. Переговоры с союзниками Зеленский провел на фоне заявления главы Белого дома Дональда Трампа по поводу возможности провести переговоры без него.

«Провел хороший разговор с gремьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем... Провел разговор с gрезидентом Польши Анджеем Дудой... Провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом... Провел хороший разговор с gремьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном... Пообщался с gремьер-министром Словении Робертом Голобом... Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом», — написал Зеленский.

Вечером того же дня Трамп в разговоре с журналистами признался, что присутствие президента Украины на переговорах не является важным. По информации Bloomberg, Зеленский сейчас хочет переговорить с главой Белого дома до того, как это сделает российский лидер Владимир Путин.

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Президент Украины Владимир Зеленский обзвонил шесть европейских лидеров, начиная с вечера 21 февраля. Череду постов по итогам каждого разговора он опубликовал у себя в telegram-канале. Переговоры с союзниками Зеленский провел на фоне заявления главы Белого дома Дональда Трампа по поводу возможности провести переговоры без него. «Провел хороший разговор с gремьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем... Провел разговор с gрезидентом Польши Анджеем Дудой... Провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом... Провел хороший разговор с gремьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном... Пообщался с gремьер-министром Словении Робертом Голобом... Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом», — написал Зеленский. Вечером того же дня Трамп в разговоре с журналистами признался, что присутствие президента Украины на переговорах не является важным. По информации Bloomberg, Зеленский сейчас хочет переговорить с главой Белого дома до того, как это сделает российский лидер Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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