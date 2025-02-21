Зеленский в панике начал обзванивать всю Европу

Президент Украины Владимир Зеленский обзвонил шесть европейских лидеров, начиная с вечера 21 февраля. Череду постов по итогам каждого разговора он опубликовал у себя в telegram-канале. Переговоры с союзниками Зеленский провел на фоне заявления главы Белого дома Дональда Трампа по поводу возможности провести переговоры без него.
«Провел хороший разговор с gремьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем... Провел разговор с gрезидентом Польши Анджеем Дудой... Провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом... Провел хороший разговор с gремьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном... Пообщался с gремьер-министром Словении Робертом Голобом... Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом», — написал Зеленский.
Вечером того же дня Трамп в разговоре с журналистами признался, что присутствие президента Украины на переговорах не является важным. По информации Bloomberg, Зеленский сейчас хочет переговорить с главой Белого дома до того, как это сделает российский лидер Владимир Путин.
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