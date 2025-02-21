В Краснокамске автобус насмерть сбил пожилого мужчину. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.
«ДТП произошло в Краснокамске 21 февраля в 11:40. По улице Коммунистическая двигался автобус „ПАЗ“ под управлением 62-летнего водителя. По предварительным данным, в районе дома № 15 на нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 61-летнему мужчине-пешеходу и допустил наезд», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пожилой мужчина получил смертельную травму. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.
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