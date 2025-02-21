21 февраля 2025

В Краснокамске автобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

В Краснокамске автобус насмерть сбил пожилого мужчину. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

«ДТП произошло в Краснокамске 21 февраля в 11:40. По улице Коммунистическая двигался автобус „ПАЗ“ под управлением 62-летнего водителя. По предварительным данным, в районе дома № 15 на нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 61-летнему мужчине-пешеходу и допустил наезд», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пожилой мужчина получил смертельную травму. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
Фото:

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В Краснокамске автобус насмерть сбил пожилого мужчину. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «ДТП произошло в Краснокамске 21 февраля в 11:40. По улице Коммунистическая двигался автобус „ПАЗ“ под управлением 62-летнего водителя. По предварительным данным, в районе дома № 15 на нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 61-летнему мужчине-пешеходу и допустил наезд», — рассказали в ведомстве. В результате ДТП пожилой мужчина получил смертельную травму. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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