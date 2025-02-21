21 февраля 2025

В Кремле прокомментировали новость о прибытии Трампа на парад Победы

Песков: договоренностей с Трампом по визиту в Москву 9 мая пока нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая Фото:

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, как об этом ранее писало французское издание Le Point. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не достигнуты договоренности о визите американского главы Белого дома в Москву на 9 Мая», — передает РБК слова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сам американский лидер опроверг свой визит в Москву. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что французские СМИ сообщали о возможном визите Трампа в российскую столицу по случаю окончания Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится.

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Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, как об этом ранее писало французское издание Le Point. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока не достигнуты договоренности о визите американского главы Белого дома в Москву на 9 Мая», — передает РБК слова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сам американский лидер опроверг свой визит в Москву.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что французские СМИ сообщали о возможном визите Трампа в российскую столицу по случаю окончания Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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