В Кремле прокомментировали новость о прибытии Трампа на парад Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, как об этом ранее писало французское издание Le Point. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока не достигнуты договоренности о визите американского главы Белого дома в Москву на 9 Мая», — передает РБК слова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сам американский лидер опроверг свой визит в Москву.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что французские СМИ сообщали о возможном визите Трампа в российскую столицу по случаю окончания Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. В то же время в Кремле не были уверены в том, что визит американского лидера состоится.
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