США на мировом уровне признали, что не считают Россию виновной в конфликте

США не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине. В Вашингтоне представили свой вариант проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором содержится соответствующая информация.
«США не возлагают на Россию вину за начало противостояния и скорбят о гибели людей во время российско-украинского конфликта», — цитирует текст документа РИА Новости. Таким образом, Соединенные штаты отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции, предложенного на рассмотрение Генеральной Ассамблее ООН. Вместо этого они выдвинули свой проект, который характерен нейтральным тоном.
Как сообщало URA.RU ранее, президент США Дональд Трамп требует от союзников в Европе согласовать капитуляцию Киева. Он предложил лидерам Евросоюза жесткие сроки на выработку совместного решения, дав всего лишь три недели.
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