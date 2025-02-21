США на мировом уровне признали, что не считают Россию виновной в конфликте

22 февраля 2025 в 02:36 Размер текста - 17 +

Вашингтон отказался возлагать на Москву вину за украино-российский конфликт Фото: Сергей Русанов США не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине. В Вашингтоне представили свой вариант проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором содержится соответствующая информация. «США не возлагают на Россию вину за начало противостояния и скорбят о гибели людей во время российско-украинского конфликта», — цитирует текст документа РИА Новости. Таким образом, Соединенные штаты отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции, предложенного на рассмотрение Генеральной Ассамблее ООН. Вместо этого они выдвинули свой проект, который характерен нейтральным тоном. Как сообщало URA.RU ранее, президент США Дональд Трамп требует от союзников в Европе согласовать капитуляцию Киева. Он предложил лидерам Евросоюза жесткие сроки на выработку совместного решения, дав всего лишь три недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине. В Вашингтоне представили свой вариант проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором содержится соответствующая информация. «США не возлагают на Россию вину за начало противостояния и скорбят о гибели людей во время российско-украинского конфликта», — цитирует текст документа РИА Новости. Таким образом, Соединенные штаты отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции, предложенного на рассмотрение Генеральной Ассамблее ООН. Вместо этого они выдвинули свой проект, который характерен нейтральным тоном. Как сообщало URA.RU ранее, президент США Дональд Трамп требует от союзников в Европе согласовать капитуляцию Киева. Он предложил лидерам Евросоюза жесткие сроки на выработку совместного решения, дав всего лишь три недели.