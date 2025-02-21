Более 200 собак перевезли в новый муниципальный приют в Перми

Более 200 безнадзорных животных перевезены в новый муниципальный приют, расположенный на улице Верхнемостовая, 38 в Перми. Как сообщает сайт администрации города, переезд производился из старого приюта на улице Соликамской, 271.
«На сегодня перевезли 265 собак, которые комфортно устроились в 92 вольерах. Животных без владельцев транспортируют под наблюдением ветврача. Также в этом процессе участвуют волонтеры и киперы», — рассказали в мэрии.
В новом приюте собаки живут в групповых уличных вольерах, которые оснащены утепленными крытыми участками для укрытия и открытыми площадками для прогулок. Для животных, требующих особого ухода, предусмотрены помещения с отоплением и вольеры с подогреваемыми полами. После переезда собаки постепенно адаптируются, изучают территорию и играют. Волонтеры заботятся о питомцах, помогают с адаптацией, а киперы следят за порядком и комфортом.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что количество отловленных безнадзорных собак в Перми за год выросло на 11%. В 2024 году в Перми отловлено 1432 безнадзорных животных.
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