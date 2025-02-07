Количество отловленных безнадзорных собак в Перми за год выросло на 11%

В 2024 году в Перми было отловлено 1432 безнадзорных животных, что больше, чем в 2023 году (1304) и 2022 году (1333). Такие данные приводятся на сайте мэрии.
«С 2022 года наблюдается заметное снижение численности таких животных. Важными мерами стали отлов крупных стай собак, что помогло сократить их воспроизводство, а также ужесточение правил выдачи собак новым владельцам и полный отказ от возврата отловленных животных на прежние места», — сообщается на сайте администрации Перми.
Начался переезд животных из действующего приюта на улице Соликамской, 271 в новый приют на улице Верхнемостовая, 38. В нем животные будут жить в групповых уличных вольерах, которые включают крытую утепленную часть и открытую для выгула. Для нуждающихся в специальном уходе предусмотрены теплые помещения и вольеры с подогревом пола.
Всего установлено 220 вольеров, из которых 25 предназначены для карантина. Площадь одного вольера составляет 10 кв метров. На территории приюта есть большая зона для выгула и социализации собак, а также ветеринарный пункт для лечения животных. Здесь обеспечено водоснабжение и организовано водоотведение.
В мэрии напоминают горожанам, если требуется отлов безнадзорных животных, информация принимается по телефону диспетчер Службы по обращению с животными: 279-98-03. В выходные и праздники звонить нужно по номеру 8-904-842-31-76.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что устраняются ошибки, допущенные при строительстве приюта для животных на улице Верхнемостовая, 38. Его возвещение завершилось в декабре 2024 года.
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