«Не хочет уйти со сцены старой бабкой»: Пригожин объяснил мысли Валерии об уходе со сцены

Российская певица Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) планирует завершить свою карьеру после выпуска своего последнего альбома «Исцелю» в апреле, ко дню своего рождения. Артистка хочет уйти на пике славы, запомнившись красотой и энергичностью, заявил ее продюсер Иосиф Пригожин.
«Она не хочет уходить со сцены старой бабкой! Она хочет уйти на пике, запомниться всем красивой, энергичной. Кто-то еле волочит ноги, уже не может петь, но тужится из последних сил, открывает рот под фонограмму. Зачем это все…», — сказал Пригожин изданию StarHit.
После выпуска альбома и возможного небольшого тура в его поддержку Валерия планирует сократить свою активную деятельность. Также он отметил, что Валерия найдет чем заняться после завершения карьеры, включая изучение французского языка, путешествия и детей с внуками.
«Альбом точно последний, сейчас уже мало кто мыслит альбомами, в основном записывают синглы. Альбом — это огромная работа, нужно придумать концепцию, провести месяцы на студии, чтобы сделать качественный продукт. Что касается завершения карьеры, — да, Валерия думает об этом уже несколько лет. И уже ушла бы со сцены, если бы не новый творческий тандем с Максимом Фадеевым — он появился с классным материалом, убедил ее согласиться», — поделился Иосиф Пригожин.
Ранее URA.RU писало о радости Валерии из-за фотографии еще не родившегося внука. Это стало возможным благодаря технологии 4D-скрининга. Сын артистки Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребенка, который должен появиться на свет в 2025 году. Невестка певицы снялась топлес будучи беременной
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