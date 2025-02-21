Замешанный в хищении у Минобороны 300 миллионов ушел от суда на СВО

Чиновник Минобороны, который замешан в хищении 300 млн рублей у военного ведомства, ушел от суда на спецоперацию. Об этом сообщил источник.
«Руслан Беседин отправился на СВО. Он обвинялся в хищении у Минобороны 300 000 000 рублей. В зону боевых действий он убыл прямо с судебной скамьи, не дожидаясь вынесения приговора, намеченного на 3 марта», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник.
Ранее бывший начальник отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России Сергей Кушнарев обвинялся в том, что причинил военному ведомству ущерб на сумму более 300 млн рублей. Он по решению суда получил четыре года условного заключения.
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