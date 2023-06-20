20 июня 2023

«Коммерсант»: суд приговорил к условному сроку начальника из Минобороны за хищение в 300 млн рублей

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Ущерб от действий сотрудника для МО составил 300 млн рублей Фото:

Бывший начальник отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России Сергей Кушнарев был приговорен к четырем годам условного заключения за мошенничество в особо крупном размере, в ходе которого военному ведомству был нанесен ущерб на сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения бывшего начальника отдела [госзакупок] и ценообразования Минобороны России Сергея Кушнарева, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Было установлено, что действия чиновника <…> нанесли военному ведомству ущерб на сумму более 300 млн руб. при обслуживании его помещений», — передает «Коммерсант». В статье также отмечается, что в ходе заговора услуги по обслуживанию помещений предоставлялись по завышенным ценам, таким образом было похищено 323 млн 597 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что замначальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева арестовали по делу о мошенничестве. Председатель думского комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн заявил, что он подозревается в изготовлении подложной экспертизы.

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Бывший начальник отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России Сергей Кушнарев был приговорен к четырем годам условного заключения за мошенничество в особо крупном размере, в ходе которого военному ведомству был нанесен ущерб на сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения бывшего начальника отдела [госзакупок] и ценообразования Минобороны России Сергея Кушнарева, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Было установлено, что действия чиновника <…> нанесли военному ведомству ущерб на сумму более 300 млн руб. при обслуживании его помещений», — передает «Коммерсант». В статье также отмечается, что в ходе заговора услуги по обслуживанию помещений предоставлялись по завышенным ценам, таким образом было похищено 323 млн 597 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что замначальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева арестовали по делу о мошенничестве. Председатель думского комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн заявил, что он подозревается в изготовлении подложной экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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