Слюсарь: силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в Ростовской области

В результате атаки БПЛА разрушений не зафиксировано, заявил Слюсарь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 22 февраля силы и средства ПВО, расположенные в Каменске Ростовской области, успешно отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
«Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Согласно данным оперативных служб, в результате удара никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.