Слюсарь: силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в Ростовской области

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В результате атаки БПЛА разрушений не зафиксировано, заявил Слюсарь
В результате атаки БПЛА разрушений не зафиксировано, заявил Слюсарь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 22 февраля силы и средства ПВО, расположенные в Каменске Ростовской области, успешно отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Согласно данным оперативных служб, в результате удара никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

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В ночь на 22 февраля силы и средства ПВО, расположенные в Каменске Ростовской области, успешно отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. «Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Согласно данным оперативных служб, в результате удара никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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