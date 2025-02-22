ГУР, пытавшееся устроить теракты в РФ, занялось подбором эскортниц для наемников

СБУ и ГУР контролируют выбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве
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В течение недели спецслужбы отобрали около 15 девушек, заявили в подполье
В течение недели спецслужбы отобрали около 15 девушек, заявили в подполье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности и Главное управление разведки (ГУР) Украины, которое ранее планировало теракты в России, контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве. Об этом рассказали в пророссийском подполье.

«Спецслужбы хотят организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей. Для этого гражданские под прикрытием и контролем СБУ и ГУР собирают в Николаеве „девочек с низкой социальной ответственностью“», — передает заявление источника из подполья РИА Новости. После медосмотров девушек направляют в Одессу.

В течение недели было отобрано около 15 девушек. Ранее также сообщалось о росте проституции и подпольной продажи алкоголя в Константиновке из-за присутствия солдат ВСУ. 

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Служба безопасности и Главное управление разведки (ГУР) Украины, которое ранее планировало теракты в России, контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве. Об этом рассказали в пророссийском подполье. «Спецслужбы хотят организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей. Для этого гражданские под прикрытием и контролем СБУ и ГУР собирают в Николаеве „девочек с низкой социальной ответственностью“», — передает заявление источника из подполья РИА Новости. После медосмотров девушек направляют в Одессу. В течение недели было отобрано около 15 девушек. Ранее также сообщалось о росте проституции и подпольной продажи алкоголя в Константиновке из-за присутствия солдат ВСУ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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