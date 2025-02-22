Служба безопасности и Главное управление разведки (ГУР) Украины, которое ранее планировало теракты в России, контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве. Об этом рассказали в пророссийском подполье.
«Спецслужбы хотят организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей. Для этого гражданские под прикрытием и контролем СБУ и ГУР собирают в Николаеве „девочек с низкой социальной ответственностью“», — передает заявление источника из подполья РИА Новости. После медосмотров девушек направляют в Одессу.
В течение недели было отобрано около 15 девушек. Ранее также сообщалось о росте проституции и подпольной продажи алкоголя в Константиновке из-за присутствия солдат ВСУ.
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