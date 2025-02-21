Отменят ли занятия у школьников второй смены в Кургане

В Кургане школьники, которые учатся во вторую смену, пойдут на занятия. Администрация города сообщила в telegram-канале, что отмены уроков из-за морозов у них не будет.
«Уроки всех классов второй смены проводятся в обычном режиме», — указано в сообщении мэрии. Погода в Кургане остается морозной, но уже не настолько, чтобы отменять учебу. По данным Курганского ЦГМС, температура воздуха на 10:00 составляла -21 градус, в течения дня потеплеет до 9-11 ниже нуля.
Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий в школах. На уроки сегодня не пошли из-за морозов учащиеся 1-2-х классов, которые учатся в первую смену.
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