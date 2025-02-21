21 февраля 2025

Отменят ли занятия у школьников второй смены в Кургане

Школьники второй смены в Кургане пойдут на занятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники второй смены отправятся на учебу
Школьники второй смены отправятся на учебу Фото:

В Кургане школьники, которые учатся во вторую смену, пойдут на занятия. Администрация города сообщила в telegram-канале, что отмены уроков из-за морозов у них не будет.

«Уроки всех классов второй смены проводятся в обычном режиме», — указано в сообщении мэрии. Погода в Кургане остается морозной, но уже не настолько, чтобы отменять учебу. По данным Курганского ЦГМС, температура воздуха на 10:00 составляла -21 градус, в течения дня потеплеет до 9-11 ниже нуля.

Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий в школах. На уроки сегодня не пошли из-за морозов учащиеся 1-2-х классов, которые учатся в первую смену.

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В Кургане школьники, которые учатся во вторую смену, пойдут на занятия. Администрация города сообщила в telegram-канале, что отмены уроков из-за морозов у них не будет. «Уроки всех классов второй смены проводятся в обычном режиме», — указано в сообщении мэрии. Погода в Кургане остается морозной, но уже не настолько, чтобы отменять учебу. По данным Курганского ЦГМС, температура воздуха на 10:00 составляла -21 градус, в течения дня потеплеет до 9-11 ниже нуля. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий в школах. На уроки сегодня не пошли из-за морозов учащиеся 1-2-х классов, которые учатся в первую смену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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