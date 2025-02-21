21 февраля 2025

В Кургане отменили занятия в школах из-за мороза

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Уроки отменили из-за мороза
Уроки отменили из-за мороза Фото:

В школах Кургана 22 февраля отменили занятия для учащихся 1-2 классов. Об этом сообщили представители мэрии.

«В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах с 1 по 2 классы первой смены в очной форме отменяются. Уроки проводятся с применением дистанционных технологий», — указано на сайте администрации Кургана.

Ранее сообщалось, что в Кургане и Шадринске 22 февраля днем потеплеет до -7 градусов. К вечеру снова похолодает.

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В школах Кургана 22 февраля отменили занятия для учащихся 1-2 классов. Об этом сообщили представители мэрии. «В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах с 1 по 2 классы первой смены в очной форме отменяются. Уроки проводятся с применением дистанционных технологий», — указано на сайте администрации Кургана. Ранее сообщалось, что в Кургане и Шадринске 22 февраля днем потеплеет до -7 градусов. К вечеру снова похолодает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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